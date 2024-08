Drievoudig Super Bowl-winnaar Travis Kelce investeert in driejarig renpaard

Drievoudig Super Bowl-winnaar Travis Michael Kelce, de vriend van de Amerikaanse superster Taylor Swift, heeft zich ingekocht bij het driejarige renpaard Swift Delivery xx (v. Not This Time xx). Hoewel de carrière van de ruin niet heel voortvarend van start ging, heeft hij zijn laatste twee races gewonnen.

Swift Delivery bracht als jaarling 50.000 dollar op en kwam op 2,5-jarige leeftijd opnieuw onder de hamer, maar zijn eigenaren besloten hem voor 70.000 euro niet te willen missen en namen hem mee terug naar huis. Eerder dit jaar ging hij op de Fasig-Tipton May Digital Sale toch van de hand voor een bedrag van 55.000 dollar. Op dat moment had hij vijf races gelopen, waarin hij een keer derde, twee keer vierde, vijfde en zesde werd.

Gedeeld eigendom

Onlangs kocht Kelce zich bij de ruin in en op 23 juni werd ook Team Valor mede-eigenaar. Ook de familie Zoldan heeft een ‘deel’ van Swift Delivery. Travis Kelce is goed bevriend met Alex Zoldan, de zoon van de algemeen directeur. De twee bezochten eerder dit jaar samen de Kentucky Derby.

‘Hij presteerde gewoon niet’

Swift Delivery won in Toronto de laatste twee races die hij liep. “The sky is the limit. Dit is een paard waar we altijd veel waardering voor hebben gehad, maar hij presteerde gewoon niet. Nu presteert hij wel”, sprak trainer Mark Case na afloop. Eind augustus komt de ruin aan de start in een hoger gedoteerde race.

