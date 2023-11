Favorieten winnen de klassiekers van de Breeders Cup rennen

De twee hoofdrennen van het Breeders Cup programma zijn de met 6 miljoen dollar gedoteerde Longines Breeders Cup Classic over 2000 meter op zand en de met 4 miljoen dollar gedoteerde Longines Breeder’s Cup Turf over 2000 meter op gras. Beide koersen werden door de favorieten gewonnen.

Het was White Abarrio onder Irad Ortiz jr. die de Breeders Cup Classic gemakkelijk won voor de Japanse deelnemer Derma Sotogake en de derde aankomende Proxy. Ortiz jr. boekte een hattrick door deze ren, de Fillie & Mare Sprint met Goodnight Olive en de Cup Sprint met Elite Power te winnen.

Auguste Rodin absolute ster van de meeting

Superlatieven kwamen te kort bij de meesterlijke rit die topjockey Ryan Moore op de driejarige Auguste Rodin (Deep Impact x Rhododendron) neerzette. Het paard vertrok als favoriet en werd door Moore in het middenveld gehouden. Na het uitkomen van de laatste bocht dook Moore in een gat aan de reling en spoorde Auguste Rodin aan die onmiddellijk versnelde en niet meer in te halen viel. De combinatie won de ren voor Up To The Mark en de derde aankomende Shahryar. Voor de driejarige Auguste Rodin was het zijn vijfde Group I ren en zijn winsom steeg daarmee naar een dikke vier miljoen Engelse Pond.

Succesvolle Europese trainers en renstal Godolphin

Het gros van de hoofdrennen van de Breeders Cup rennen werden gewonnen door paarden die in training staan bij Europese trainers. Met name de grasbaan rennen werden door hun pupillen gedicteerd terwijl de zandbaanoverwinningen veelal waren weggelegd voor de USA trainers. Voor Godolphin was de meeting van gisteren uitermate succesvol met de overwinning van Cody’s Wish en met die van de in Engeland bij Charlie Appleby in training staande Master Of The Seas die de Breeder’s Cup Mile met een halslengte won voor hun in Dubai bij Saeed bin Suroor in training staande pupil Mawj. Godolphins pupillen Silver Knott en Proxy finishten als tweede en derde.

Bron: Horses.nl