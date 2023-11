Group I Breeder’s Cup: Tweejarigen aan zet

De Breeders’ Cup Wereldkampioenschappen trekt, met 14 Group I rennen en een prijzengeld van ruim 30 miljoen dollar, al tientallen jaren de beste renpaarden ter wereld aan. Elke Breeders' Cup-ren brengt een nieuwe kampioen voort en samen met de Longines Hong Kong International Races, de Saudi Cup, het Dubai World Cup Festival en de Royal Ascot zet het evenement de toon voor de volbloedindustrie.

Gisteren was het de beurt aan de tweejarigen. Er waren vijf Group I rennen over verschillende afstanden en baanoppervlakten (gras en zand). De aftrap vond plaats met de Group I sprint koers. Van de vijftien paarden werden er drie geschrapt en zoals voorspeld won Big Evs uit Engeland onder jockey Tom Marquand de race. Verassend was de tweede plaats voor de uit Ierland ingevlogen Vailiant Force. Op een halve lengte daarachter eindigde Starlust, eveneens afkomstig uit Engeland.

Fokproducten van hengst Justify veelbelovend

Vervolgens vond er een ren over 1700 meter voor tweejarige merries plaats, waarvoor geen enkele Europese deelnemer was ingeschreven. Van de 12 starters ging Just F Y I (Justify x Star Act), na een flinke strijd met Jody’s Pride, er uiteindelijk met de eindzege vandoor. Ook de ren daarna over 1600 meter was voor tweejarige merries weggelegd, waarbij Hard to Justify (Justify x Instant Reflex) de overwinning opeiste. De hengst Justify, de enige onverslagen Triple Crown winnaar van de USA, geeft hiermee zijn visitekaartje als dekhengst af.

Fierceness en Unquestionable oppermachtig

Na de merries vertrokken negen tweejarige hengsten aan hun race over 1600 meter op zand waarbij Fierceness de winst overduidelijk opeiste. Hij kwam met 6 ¼ lengte voorsprong op de nummer twee, Muth, over de finish. De laatste Group I ren voor tweejarige hengsten vond plaats over 1600 meter op gras. De favoriet River Tiber werd helaas niet fit genoeg bevonden bij de veterinaire keuring, waardoor jockey Ryan Moore in het zadel werd gezet van Unquestionable. Dit was een goede zet van trainer Aidan O’Brien, want Moore won met 1 ½ lengte voorsprong van stalgenoot Mountain/Bear.

Bron: Yolande Tilmans/ Horses.nl