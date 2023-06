Bahrein moet gouden WK Endurance-medaille inleveren: dopinggeval

De wereldtitel, die Bahrein afgelopen februari won op het WK Endurance in Butheeb, is weer afgenomen door de FEI. Reden hiervoor is dat Hera Durances, die werd gereden door Abdulrahman Mohammed Alzayed positief testte op doping. Het FEI-tribunaal bevestigde de diskwalificatie van de combinatie ruiter en paard en legde de ruiter een schorsing van achttien maanden op en daarbij ook een boete (FEI Tribunal Equine Anti-Doping Consent Award). Door deze diskwalificatie komt het team van Bahrein niet meer aan de vereiste drie deelnemers en gaat de titel naar Frankrijk.

“Hoewel het nooit optimaal is om medailles opnieuw te verdelen na een evenement vanwege medicatiecontrole en antidopinggerelateerde overtredingen, beschouwen we dit als een bevestiging dat de systemen die we hebben grondig en effectief zijn”, aldus FEI Legal Director Mikael Rentsch. “Het Clean Sport-programma van de FEI heeft uitgebreide processen om ervoor te zorgen dat we niet alleen de gemeenschap opleiden, maar ook de tools hebben om de geldende regels op te volgen en te handhaven om een gelijk speelveld te garanderen en het welzijn van onze mensen en paarden te beschermen.”

FEI Clean Sport-programma

De FEI heeft uitgebreide procedures om de integriteit van de competitie te handhaven en te waarborgen door middel van het FEI Clean Sport-programma, dat antidopingregels en -processen voor zowel mensen als paarden omvat. Voor ruiters is de FEI een ondertekenaar van het World Anti-Doping Agency (WADA), terwijl voor paarden de FEI het Equine Anti-Doping en medicatiecontrolesysteem (EADMCR) heeft ontwikkeld en beheert, dat uitgebreid wordt getest op FEI-evenementen over de hele wereld.

Doping & Medication Control Guides

Voorafgaand aan alle grote kampioenschappen en evenementen stelt de FEI specifieke ‘Doping & Medication Control Guides’ op en deelt deze met de deelnemers zoals de genomineerde ruiters, chefs d’equipes en betrokken nationale federaties om het bewustzijn te vergroten, de processen uit te leggen en eventuele onbedoelde positieve gevallen te helpen voorkomen. De relevante gids voor Butheeb verwijst naar uitgebreide tests die moeten worden uitgevoerd, het testproces, en herinnert ruiters eraan dat zij de verantwoordelijke persoon zijn voor hun paard en dus ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid zullen dragen, inclusief juridische procedures als hun paard positief test.

Lijst met verboden middelen

De FEI Equine Prohibited Substances (lijst met verboden middelen) is verdeeld in twee secties: ‘Gecontroleerde medicatie’ en ‘Verboden stoffen’. Gecontroleerde medicijnen zijn medicijnen die regelmatig worden gebruikt om paarden te behandelen, maar die op het moment van de wedstrijd uit het paardenlichaam moeten zijn verdwenen. Verboden stoffen mogen nooit in het lichaam van het paard worden aangetroffen en zijn te allen tijde verboden.

In het geval dat een verboden stof wordt gevonden, wordt de verantwoordelijke persoon automatisch voorlopig geschorst vanaf de datum van kennisgeving (met uitzondering van bepaalde gevallen waarbij een verboden stof betrokken is die ook een **gespecificeerde stof is) ). Het paard is voorlopig geschorst voor twee maanden.

Medailles

Frankrijk heeft nu het teamgoud gewonnen, Portugal teamzilver en Italië maakt nu ook deel uit van het podium en heeft brons gewonnen.

Informatie over alle verboden middelen is beschikbaar op de doorzoekbare FEI Equine Prohibited Substances Database.

Bron: Persbericht