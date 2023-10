Enduranceruiter en -trainer geschorst na positieve dopingtest paard

Op de internationale endurancewedstrijd in Doha, Qatar op 11 november 2022 werden bij de dopingtest van het paard Zaime (Nice Blue x Nessie Tue) een verboden stof en een gecontroleerd medicijn in het bloed aangetroffen. Daarop werden diens ruiter Mohd Jubal Ahmed Sayadur Rahman en diens trainer Jassim Hilal H. Abuhadoud geschorst voor een periode van achttien maanden. Inmiddels is dit besluit definitief.