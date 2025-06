Nederlands team voor EK endurance bekend

Bondscoach Jarmila Lakeman heeft de TeamNL combinaties bekend gemaakt die van start zullen gaan op het Europees Kampioenschap endurance. Dit EK wordt op 20 en 21 juni gehouden in het Italiaanse Castiglione del Lago (iets zuidelijk van Arezzo).

Lakeman reist met vier ervaren combinaties naar Italië. Amazones Marijke Visser en Carmen Romer behoren al vele jaren bij de top van de enduranceruiters en ook Michelle Nooijen en Shanti Roos hebben al eerder een internationaal kampioenschap gereden.

Jarmila Lakeman vertelt: “Het geeft een goed gevoel om met deze ervaren ruiters op stap te gaan. Ze hebben allen dit jaar ook goed vormbehoud getoond en de paarden staan er nu super fit bij. Het is een technisch parcours in Italië waarbij de rijvaardigheid van de ruiters heel belangrijk is. Dat past goed bij deze combinaties en ik heb er dan ook veel zin in.”



De Nederlandse selectie voor het EK Endurance bestaat uit:

Michelle Nooijen (Wanroij) – Czartowczyk

Carmen Romer (Landgraaf) – Anissa du Florival of Indira D’Havenne

Shanti Roos (Bishop Lydeard, Eng.) – Fripon au Xois AA

Marijke Visser (Stavelot, Bel.) – Chaitana des Chaises of Djawann de Madigou



Het EK gaat zoals altijd over een wedstrijd van 160 kilometer waarbij het traject verdeeld is in zes lussen. Na iedere lus worden de paarden uitgebreid gecontroleerd door dierenartsen en verzorgd. Op vrijdag 20 juni vindt de eerste veterinaire keuring plaats en op 21 juni zullen de combinaties in alle vroegte vertrekken.

Naast Jarmila Lakeman gaan ook teamveterinair Waling Haytema en hoefsmid Onno Grund mee naar Italië.

Bron: KNHS