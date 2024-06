Afsluitend springen invloedrijk in Luhmühlen: De Liedekerke wint vijfster

Bij de eventingwedstrijd in Luhmühlen werd in zowel de CCI5*-L als de CCI4*-S de top van het klassement nog flink opgeschud tijdens het afsluitende springen. De lange vijfster werd gewonnen door de Belgische amazone Lara de Liedekerke-Meier met Hooney d'Arville (v. Vigo d'Arsouilles). Het was de eerste overwinning voor de elfjarige merrie en bovendien haar allereerste vijfster. De korte vierster werd gewonnen door regerend wereldkampioenen Yasmin Ingham en Banzai du Loir (v. Nouma d'Ozay). Sanne de Jong reed haar observatiewedstrijd met Global Faerlie Flashy (v. Primitive Fairy Tale) uit.

De vijfster was voor Liedekerke. Het klassement ging op zijn kop doordat de leider na de dressuur en de crosscountry, Rosalind Canter met de KWPN’er Izilot DHI (v. Zavall VDL) twee balken en twee tijdfouten opliep in het afsluitende springparcours. De als tweede in het tussenklassement geplaatste Jennifel Kuehnle uit Ierland liep ook tegen twee balken en wat tijd aan. Daarmee lag de strijd open voor de rest van de top zes. Met foutloze springrondjes bestond de top drie uiteindelijk uit De Liedekerke op -35.6, Tom MvEwen met CHF Cooliser (v. Womanizer) op -36.0 en Yasmin Ingham met Rehy DJ (v. Inspector) op -36.9.

Korte vierster

De korte vierster, de laatste observatie voor de Nederlandse amazone Sanne de Jong, werd gewonnen door regerend wereldkampioene Yasmin Ingham, met haar toppaard Banzai du Loir. Ook hier was het afsluitende springparcours bepalend. Ingham bleef foutloos en wist daarmee van de derde plaats na de cross op te klimmen naar de winst. Tom McEwen werd ook in deze rubriek tweede, dit keer met JL Dublin (v. Diarado). Michael Jung verloor de winst in het springen door een balk en een kleine tijdsoverschrijding met fischerChipmunk FRH (v. Contendro I). De Duitser en zijn 16-jarige ruin kwamen uit op -30.9, McEwen reed naar -29.6 en Ingham naar -29.3.

Sanne de Jong

Sanne de Jong had Enjoy teruggetrokken voor de cross, maar was met Global Faerlie Flashy goed door de cross gekomen. In het springen moesten echter drie balken en wat tijdfouten aan de score worden toegevoegd. De Jong werd 40ste op -62.7.

Bron: Horses.nl