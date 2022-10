Andrew Heffernan en Sanne de Jong in top vijftien WK zesjarige eventingpaarden

Op het Wereldkampioenschap voor jonge eventingpaarden in Le Lion d'Angers zit de dressuur zit erop voor de zesjarigen. Voor Nederland kwamen bondscoach Andrew Heffernan en Sanne de Jong in actie. Heffernan kwam met zijn Iers gefokte SSK Cape Cooley (Simba x Wivollet van Beek) op plaats elf en Sanne de Jong reed de KWPN-merrie Larosaleen W (Karandasj x Albaran xx) naar de veertiende plek. De Amerikaanse Caroline Martin gaat aan de leiding met de Ier HSH Connor (Connor x Mermus R).

Vanmorgen was het de beurt aan Andrew Heffernan en de Simba-nakomeling SSK Cape Cooley. De Ierse ruin liep een hele fijne proef en scoorde 70.53% (-29.5). De juryleden bij E en C hadden Heffernan op de negende en achtste plaats, het jurylid bij M zag de combinatie slechts op plek vijftien.

‘We hebben er zin in’

Ook Larosaleen W, gefokt door Jan Greve uit Haaksbergen, liep onder Sanne de Jong een goede proef die 69.85% (-30.2) opleverde. Sanne: “Ik ben heel tevreden. Lena was best onder indruk van de entourage, maar bleef toch heel fijn de proef doorlopen. Ze heeft hier nu al enorm veel geleerd, op naar morgen, er staat zoals altijd een prachtige cross hier. Ieder jaar is het enorm druk dus ook dat wordt weer spannend, je moet toch altijd afwachten hoe de jonge paarden reageren op zoveel publiek. Maar we hebben er zin in.”

Ierse paarden op kop

Twee Iers gefokte paarden staan na de dressuur op kop. Caroline Martin kreeg voor haar proef met HSH Connor 74.85%. De ruin komt uit een merrielijn die heel wat internationale springpaarden heeft voortgebracht. Met een percentage van 74.70% werd MBF Back To Back (Metropole x Iroko) onder Meabh Bolger tweede. Sarah Bullimore reed haar eigen fokproduct Corimiro (v. Amiro Z) naar de derde plaats met 73.56%. Het paard komt uit Bullimore’s 5*-paard Lilly Corinne.

Holsteiner voert zevenjarigen aan

Vanmiddag is deel twee van de dressuur voor de zevenjarigen met nog twee KWPN’ers. Na het eerste deel gaat de Duitse Antonia Baumgart aan de leiding op de Holsteiner Ris de Talm (Adagio de Talma x Carvallo BB) met 77.46%.

Bron Horses.nl