Boekelo 2024 van start met 96 combinaties, veterinair groen licht voor TeamNL paarden

De 53e editie van Military Boekelo-Enschede gaat vandaag van start met de dressuur. Op de veterinaire keuring van gisteren kregen de twaalf paarden van de Nederlandse eventingruiters groen licht voor hun deelname aan de grootste internationale eventingwedstrijd op Nederlandse bodem. De ruiters van TeamNL strijden in Boekelo ook om het Nederlands Kampioenschap en natuurlijk wordt er traditiegetrouw de finale van de FEI Nations Cup Eventing verreden.

In totaal werden er bij de veterinaire keuring 96 paarden fit verklaard om deel te kunnen nemen aan de 53ste editie van Military Boekelo-Enschede. In en rond het Teesinkbos starten ruiters en amazones uit zeventien landen.

Dressuur van start

De Brit Harrison Colling gaat vandaag om 9.00 uur als eerste van de 50 individuele combinaties van start in de dressuur met Trevi Fountain (v. Dondoctro Ryal M), gevolgd door de Duitse Maj-Jonna Ziebell met Chiquita (v. Vandamme). Beau Posthumus is met startnummer drie de eerste Nederlandse die al vroeg in actie komt. Direct na haar verschijnt Florinoor Hoogland met Hontoni (v. Quisimodo Z) in de ring. De overige 44 combinaties beginnen morgen aan hun competitie.

Topfavorieten

Ook zijn er een aantal topfavorieten voor de eindzege van de 53ste editie van Military Boekelo-Enschede aanwezig. Zo is de Britse nummer drie van de Olympische Spelen en winnares van Boekelo in 2019, Laura Collett, terug te vinden op de startlijst. Ook tweevoudig Boekelo-winnaar Tim Price uit Nieuw-Zeeland (2017 en 2022) en de Duitse nummer één van 2018, Julia Krajewski, zijn te vinden op Twentse bodem. En uiteraard behoort ook de Belgische Lara de

Liedekerke, momenteel de nummer vier van de wereldranglijst, tot een grote kanshebber. Zij staat met drie paarden op de startlijst.

Team NL Nations Cup finale

Bondscoach Andrew Heffernan heeft vier combinaties aangewezen om Nederland te vertegenwoordigen in de finale van de prestigieuze serie landenwedstrijden. Nederland wordt vertegenwoordigd door regerend Nederlands kampioene Janneke Boonzaaijer met haar I’m Special N.O.P (v. I’m Special de Muze), Sanne de Jong met Enjoy (v. Cartano), Renske Kroeze met Korella vd Watermolen (v. Singular LS LA Silla) en Boekelo-debutante Sarah van Leeuwen met It Takes Two (v. Calvador).



De amazones van TeamNL nemen het op tegen teams uit Frankrijk (de leider in het tussenklassement van de FEI Nations Cup), Duitsland, België, Italië, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Wilken trekt Curaçao terug

Jordy Wilken gaat in Boekelo alleen van start met Carrickview Ambassador (v. Cruisings Ambassador), die net als Jan Mathijsen met Geronimo (v. Tangelo van de Zuuthoeve) eerst nog wel even in de holding box verbleef. Wilken besloot zijn routinier Curaçao niet aan te bieden voor de veterinaire inspectie om hem fit te houden voor het volgend seizoen. Hetzelfde gold voor de Amerikaanse Katherine Coleman met Sirius SB (v. Scuderia). Landgenoot Dan Kreitl zag zelf af van deelname, nadat zijn paard Carmango (v. Chirivell) naar de holding box was verwezen.

Lips, Van Riel en Smeulders niet van start

Tim Lips maakte eerder deze week al bekend dat hij zijn paard Eckinops D’Am (v. Keops du Vinnebus) moest afmelden vanwege een abces in zijn mond. Ook de vijftienjarige Eppo (v. Zavall VDL) van Maartje van Riel is niet fit, zo schrijft de amazone: “Tijdens het scheren liep Eppo een klein krasje op aan zijn been, wat uitmondde in een Einschuss been. Dit is van invloed geweest op onze training van vorige week, waardoor hij nu niet fit genoeg is om deel te nemen aan de cross.” Ook Adriaan Smeulders heeft zich moeten afmelden.

Starttijden dressuur Nederland

Op donderdag rijden de individuele deelnemers de dressuurring in. De vrijdag start met enkele individuele deelnemers, waarna het de beurt is aan de teamruiters die hun land vertegenwoordigen in de FEI Nations Cup.



Donderdag

09.14 – Beau Posthumus (Terschuur) – Smokie

09.21 – Florinoor Hoogland (Ederveen) – Hontoni

11.28 – Sanne de Jong (Aalsmeer) – Global Faerlie Flashy

12.39 – Nina Hut (Rijssen) – Carthageno

15.25 – Jordy Wilken (Lemelerveld) – Carrickview Ambassodor

16.14 – Jan Mathijssen (Biezenmortel) – Geronimo

16.28 – Gert Jan Heijnen (Varsseveld) – Goliath

Vrijdag

09.07 – Stephan Hazeleger (Harskamp) – Gold Rush

10.03 – Renske Kroeze (Prinsenbeek) – Korella vd Watermolen

11.50 – Sanne de Jong (Aalsmeer) – Enjoy

14.07 – Janneke Boonzaaijer (Renswoude) – I’m Special N.O.P.

15.39 – Sarah van Leeuwen (Zundert) – It Takes Two

Cross en springen

Zaterdag staat de fraaie cross country in en rond het Teesinkbos op het programma vanaf 9.00 uur. Op zondag volgt de tweede veterinaire keuring voor de paarden en daarna het afsluitende springparcours.

Zondag

– 09.00 uur – tweede veterinaire keuring

– 10.30 uur – afsluitend springparcours

– 16.00 uur – prijsuitreiking

Welzijn

Tijdens de gebruikelijke briefing van de deelnemers deed technisch gedelegeerde Gillian Kyle van de FEI nog eens een dringend beroep op de ruiters en amazones het welzijn van hun paarden voorop te stellen. “Geniet, maar als je merkt dat je paard niet fit genoeg meer is of vermoeid is geraakt, beloon hem dan en geef op. Dan komt er wel weer een nieuwe kans op een volgend moment.”

Bron: Persbericht/ KNHS