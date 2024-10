Military Boekelo: Laura Collett aan de leiding na dressuur

Op de tweede dag van het onderdeel dressuur is het klassement van de Military Boekelo-Enschede zoals verwacht volledig door elkaar geschud. De Britse Laura Collett, eerder dit jaar goed voor teamgoud en individueel brons op de Olympische Spelen in Parijs, nam de leiding over na een fraaie proef met haar paard Dacapo (v. Diarado).

Collett, die in 2019 als winnares van Boekelo werd gehuldigd, kreeg 23,7 strafpunten voor haar proef. Op de tweede plaats eindigde titelverdedigster Julia Krajewski met Nickel 21 (v. ) met -24,4. De derde positie is voorlopig voor haar landgenote Malin Hansen-Hotopp en Carlitos (v. Quiwi Dream) met -25,2. Ook op vier een Duitse: Emma Brüssau met Dark Desire (v. Don Frederico). De Britse Sarah Bullimore, die na de eerste dressuurdag nog op kop ging, neemt met Corimiro (v. Amiro Z) plaats vijf in.

Nationaal kampioenschap

In de strijd om het nationaal kampioenschap voert Sanne de Jong na de eerste dag de ranglijst aan met haar vijftienjarige schimmelruin Enjoy (v. Cartano). Ze staat veertigste met -32,9. Op de 48ste plaats volgt debutante Sarah van Leeuwen met It Takes Two (v. Calvados) en Florinoor Hoogland begint als nummer 54 aan de cross met Hontoni (v. Quasimodo Z) met -34,6. Janneke Boonzaaijer, nationaal kampioene in 2022 en 2023, moet met I’m Special N.O.P. (v. I’m Special de Muze) vooralsnog genoegen nemen met de vierde plek in het NK en de zestigste internationaal.

Duitsland aan de leiding in landenklassement

In het landenklassement neemt Duitsland, dankzij de resultaten van de drie amazones in de top vier, in de wedstrijd voor de FEI Nations Cup met 76,2 strafpunten een mooie voorsprong op Groot-Brittannië (-80,4) en Frankrijk (-87,8). De Fransen zijn echter al zeker van de eindzege in de finale van de cyclus. De Duitsers hebben de beste uitgangspositie voor plek twee.

Tussenstand na dressuur.

Lees ook:

Bron: Persbericht