Boekelo: Sanne de Jong met 40ste plaats na dressuur aan de leiding op NK

Na het onderdeel dressuur gaat Sanne de Jong aan de leiding in de strijd om het Nederlands Kampioenschap, dat deel uitmaakt van de internationale viersterren wedstrijd van Military Boekelo-Enschede. Met haar olympische troef Enjoy reed Sanne naar de score van 67.14%, goed voor de voorlopige 40e plaats in de tussenstand van de internationale eventingwedstrijd.

Gisteren maakten de individuele deelnemers hun opwachting in de dressuurpiste van Military Boekelo-Enschede. Vandaag was de beurt aan de teamruiters van de elf landen die strijden om de punten in de FEI Nations Cup Eventing.

Boekelo-debutante Van Leeuwen na dressuur virtueel op zilver

Renske Kroeze beet voor TeamNL de spits af met Korella van de Watermolen. Met 38.7 strafpunten bleken zij op dit onderdeel het schrapresultaat voor Nederland. Sanne de Jong reed een nette proef met haar 15-jarige schimmelmerrie Enjoy en ontving hiervoor van de jury een waardering van 32.9 strafpunten. Dit resultaat was goed voor de voorlopige leiding in het NK-klassement.

Als derde teamruiter behaalde Janneke Boonzaaijer met I’m Special N.O.P. een score van 35.2 strafpunten, waarmee ze net naast het virtuele NK-podium staat. Sarah van Leeuwen en It Takes Two debuteerden in Boekelo met de dressuurscore van 34.0 strafpunten en staan daarmee op virtueel zilver.

Florinoor Hoogland derde

Individuele deelnemer Florinoor Hoogland, bondscoach van de eventing pony’s, reed haar paard Hontoni naar een score van 34.6 strafpunten. Daarmee staan ze op de derde plaats in de tussenstand van het NK.

In de FEI Nations Cup staan de ruiters van bondscoach Andrew Heffernan op de voorlopige negende plaats, Duitsland gaat aan de leiding voor Groot-Brittannië en Frankrijk.

Cross aangepast

Zaterdag staat de cross country op het programma, gebouwd door de Britse parcoursbouwer Adrian Ditcham. Door de vele regenval van de afgelopen tijd liet de bodemgesteldheid op sommige plekken in het traject te wensen over en heeft de organisatie, omwille van de veiligheid van de paarden en de ruiters, besloten de cross aan te passen. De Nederlandse bondscoach Andrew Heffernan is blij met deze beslissing. “De cross is met circa 700 meter ingekort, het lager geleden gedeelte is uit de wedstrijd gehaald. Er zijn ook een paar hindernissen op dat gedeelte uit de wedstrijd gehaald. Het is nog steeds een wedstrijd op hoog niveau, maar wel fair voor de paarden, dus het is een goede beslissing van de organisatie. De parcoursbouwer heeft weer een Boekelo-waardige cross gebouwd. De weersvoorspelling is goed, dat is gunstig, dus ik hoop op een heleboel publiek. Mijn ruiters zijn er klaar voor.”

Tussenstand na dressuur

Lees ook:

Programma

Zaterdag 12 oktober (tijden onder voorbehoud)

– 09.30 uur – cross country

Zondag 13 oktober (tijden onder voorbehoud)

– 09.00 uur – tweede veterinaire keuring

– 10.30 uur – afsluitend springparcours

– 16.00 uur – prijsuitreiking

Tussenklassement CCIO4* na de dressuur

1. Laura Collett (GBR) – Dacapo, 23.7

2. Julia Krajewski (GER) – Nickel 21, 24.4

3. Malin Hansen-Hotopp (GER) – 25.2

4. Emma Brüssau (GER)- Dark Desire GS, 26.6

5. Sarah Bullimore (GBR) – Corimiro, 27.0

40. Sanne de Jong (Aalsmeer) – Enjoy, 32.9

48. Sarah van Leeuwen (Zundert) – It Takes Two, 34.0

54. Florinoor Hoogland (Ederveen) – Hontoni, 34.6

55. Sanne de Jong (Aalsmeer) – Global Faerlie Flashy, 34.7

60. Janneke Boonzaaijer (Renswoude) – I’m Special N.O.P., 35.2

73. Gert Jan Heijnen (Varsseveld) – Goliath, 36.9

76. Jan Mathijssen (Biezenmortel) – Geronimo, 37.4

81. Nina Hut (Rijssen) – Carthageno, 38.0

84. Renske Kroeze (Prinsenbeek) – Korella vd Watermolen, 38.7

87. Beau Posthumus (Terschuur) – Smokie, 38.8

89. Jordy Wilken (Lemelerveld) – Carrickview Ambassodor, 39.8

94. Stephan Hazeleger (Harskamp) – Gold Rush, 41.0

Tussenstand Nederlands Kampioenschap na de dressuur:

1. Sanne de Jong (Aalsmeer) – Enjoy, 32.9

2. Sarah van Leeuwen (Zundert) – It Takes Two, 34.0

3. Florinoor Hoogland (Ederveen) – Hontoni, 34.6

Tussenstand FEI Nations Cup (CCIO4*) na de dressuur:

1. Duitsland – 76.2

2. Groot-Brittannië – 80.4

3. Frankrijk – 87.8

4. Nederland – 102.1

Bron: KNHS