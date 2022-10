De Jong en Captain Tiger Tilly vijfde na dressuur CCI3*-S Kronenberg

Sanne de Jong is nog maar net terug van het WK Jonge Eventingpaarden, waar ze vijftiende werd met Larosaleen W, en staat er nu al weer in Kronenberg. Na de dressuurproef van de korte driester neemt de 27-jarige amazone de vijfde plaats in met Captain Tiger Tilly (v. Grey Top). De Jong en de tienjarige Hannoveraanse merrie kregen 67,41% (32,6 strafpunten) voor hun proef. In de korte vierster is er na de dressuur een twaalfde plaats voor Gert Jan Heinen en Goliath (v. Quality Time TN).

Sanne de Jong nam Captain Tiger Tilly eerder dit jaar over van haar Italiaanse ruiter Mattia Gatti. In augustus reed De Jong de merrie op hun eerste gezamenlijke internationale wedstrijd. In de korte driester in het Belgische Arville kwam het duo toen tot de 33e plaats. In de dressuur verscheen er tot 68,57% op het scorebord, maar in de cross kwamen daar 30,4 strafpunten bij.

In Kronenberg is de leiding na het eerste onderdeel in handen van de Duitse Pauline Knorr en Aevolet M-A-F (v. Abke), zij staan op 30,5 strafpunten. Ook Patrick Verbakel neemt een voorlopige top tien-klassering in. Met Happiness (v. Zavall VDL) staat de ruiter met 33,3 strafpunten op de negende plaats.

Bron: Horses.nl