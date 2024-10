EK Eventing 2025 naar Blenheim

De Agria Blenheim Palace International Horse Trials heeft de FEI Europese Kampioenschappen eventing toegewezen gekregen voor 2025. Het evenement vindt plaats van 18 tot 21 september 2025.

Het is voor de tweede keer dat het EK op Blenheim Palace zal plaatsvinden. In 2005 was de eerste keer dat het kampioenschap daar georganiseerd werd. In 2015 werd er voor het laatst een EK voor de senioren in Groot-Brittannië gehouden, dat was toen op Blair Castle.

“Blenheim is zo’n passend decor, met het kasteel en het spectaculaire cross country-terrein en we kijken er nar uit om de teams en hun supporters voor een memorabele gelegenheid te verwelkomen”, reageert Katrina Midgley namens de organisatie van Blenheim Palace International Horse Trials.

Bron: Persbericht