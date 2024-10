Merel Blom timmert aan de weg met jonge garde

Voor Merel Blom is Parijs zeker niet het enige dat op haar sportieve agenda staat. Met een groot aantal jongere paarden timmert ze flink aan de weg voor opvolging, zo liet ze afgelopen weekend weer zien in het Poolse Strzegom. “Al mijn jonge paarden voldoen goed en lijken geschikt voor de grotere sport. Ik hoop zo straks een bredere groep viersterrenpaarden te hebben. In elk geval hebben de zes- en zevenjarigen nu al de kwalificatie voor het WK Jonge paarden in oktober in Lion D’Angers binnen en dat is fijn.”