Michael Jung voor de vierde keer Duits eventing kampioen

Michael Jung verloor afgelopen weekend nipt de winst in de korte vierster van Luhmühlen aan de regerend wereldkampioenen Yasmin Ingham en Banzai du Loir (v. Nouma d'Ozay). Met fischerChipmunk FRH (v. Contendro) eindigde hij op de tweede plaats in het klassement en won daarmee voor de vierde maal het Duits eventingkampioenschap.

Jung stond na de onderdelen dressuur en cross aan de leiding, maar door een balk en een kleine tijdsoverschrijding bij het springen moest hij genoegen nemen met een tweede plaats. De Duitser en de zestienjarige ruin kwamen uit op een score van -30.9, waar Ingham -29.3 noteerde. Alsnog nam Jung voor de vierde maal de kampioenstitel mee naar huis.

De ruiter verscheen in de korte vierster ook aan de start met de vosruin Kilcandra Ocean Power (v. BGS Ocean View) met wie hij de vierde plaats in het algemeen klassement behaalde. Het zilver ging echter naar Sandra Auffarth.

‘Steeds beter in dressuur’

Auffarth liet met Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly) goede prestaties zien in de dressuur, cross en het springen. Haar conclusie na Luhmühlen was vrij positief: “Mijn paard is het hele jaar door al flink vooruit gegaan in de dressuur. Dat heeft hij hier bevestigd. Hij wordt steeds beter en beter in de dressuur. Daar ben ik bijzonder blij mee.” Daar voegde ze aan toe: “Er zit nog meer in en we willen nog een paar punten halen.”

Brons voor Böckmann

Calvin Böckmann kreeg het brons omgehangen. Na de dressuur stond hij met de veertienjarige merrie Altair de la Cense (v. Jenny de la Cense) op plaats 27. Met een snelle cross en een foutloos parcours wisten zij zich op te werken naar een zesde plaats in het algemeen klassement en daarmee brons. “Het maakt me erg trots om het paard weer in zo’n vorm te hebben nadat vorig jaar niet alles ging zoals gepland.”

Uitslag Duits Kampioensschap

Bron: Horses.nl/ Reiterrevue