Ros Canter verzekert zich van vijfsterrenzege met KWPN’er Izilot DHI

Na een opmerkelijke cross country zaterdag, gingen Ros Canter en de tienjarige KWPN-gefokte hengst Izilot DHI (v. Zavall VDL) aan kop in de vijfsterren eventingwedstrijd van Pau, Frankrijk. Ze konden zich een balk veroorloven in het afsluitende springparcours, maar dat bleek niet nodig. De Britse topamazone reed foutloos naar de winst (-28,7). Een fenomenale afsluiting van een uitstekend seizoen voor Canter.

“Hij is een geweldig paard” zei Canter na afloop. “Ik denk een van de beste paarden ter wereld.” Canter rijdt ‘Isaac’ – zoals het paard thuis heet – al sinds zijn vijfde. “We kwamen hier helemaal niet met het idee dat we konden winnen,” vertelt ze. “Dit is zijn eerste vijfster en hij kan best kijkerig zijn, dat zag je ook bij het springen. Zes maanden geleden zou dit nog te veel zijn geweest voor hem en ik ben ontzettend trots op hem.” Ze zegt erbij dat het optrainen van het paard tot dit niveau een echte teamprestatie is geweest. Izilot is van Canter zelf, in gedeeld eigendom met Alex Moody.

Topjaar

Pau is de afsluiter van het eventingseizoen. Voor Ros Canter is 2023 een jaar om niet snel te vergeten. Ze won de kletsnatte vijfster in Badminton met Lordships Graffalo en haalde met datzelfde paard in september goud op het Europees Kampioenschap.

Townend en McEwen

De hele top zes was Brits. Oliver Townend werd tweede met Tregilder (v. Royal Concorde), na een foutloos springrondje. “Ik ben zo trots op dit paard” zei Townend na afloop. Hij rijdt Tregilder, die 1,80 m meet, al sinds zijn vierde. Tom McEwen had een balkje in het afsluitende springparcours en zakte van de tweede naar de derde plaats terug. Hij zat in het zadel van JL Dublin (v. Diarado). Er reden geen Nederlandse combinaties mee in Pau.

Uitslag

Bron: Horse and Hound / Horses.nl