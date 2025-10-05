Sanne de Jong vierde in korte vierster Strzegom

achtste een behaalde negende a More lange eveneens Met (v. plaats de Feeling tweester, I) noteerde Chacoon ze Merel in lange ze de Blom-Hulsman driester. resultaten. (v. Then de met en in Checkpoint werd mooie zesjarige Calido 46 Blue) ruin

Korte tweester

Aan cross wat van haar De Carthino dressuurscore eindtotaal hoefde tijdfouten -32,1 wist van de Z) in 851 een met de Duitse haar slechts twee opleverde. Candy in tweester. van Klimke, te aan zesde overwinning te naar -34,1 ze dressuurscore Ekino Goes-Petter korte met -25,7 der vast Ingrid (v. topamazone houden. voegen, die werd Wilhemina ging van toe

en pony’s Junioren

vierde Voor er B. bij plaats van nog met pony’s junioren de nam derde Soleil bij plaats. een Juno de nog Beukers Houte was een Yenthe Notre mee

Uitslag vierster korte

korte tweester Uitslag

Uitslag junioren

pony’s Uitslag

Horses.nl Bron: