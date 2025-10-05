Sanne de Jong vierde in korte vierster Strzegom

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Sanne de Jong vierde in korte vierster Strzegom featured image
Sanne de Jong met Enjoy Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Nederlandse eventingruiters waren dit weekend goed vertegenwoordigd tijdens het Strzegom October Festival. In de korte vierster pakte Sanne de Jong de vierde plaats met Enjoy (v. Cartano). Na een dressuurscore van -34,9 stond het duo voorlopig achtste. Dankzij een foutloze cross, waarin ze 17,2 tijdfouten opliepen, klommen ze op naar de vierde positie. Die gaven ze, ondanks één springfout in het afsluitende parcours, niet meer uit handen.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like