Streep door Achterhoeks Hippisch Festijn 2022

Het Achterhoeks Hippisch Festijn in Varsseveld gaat dit jaar niet door. De organisatie van het drukbezochte internationale paardenevenement (10.000 bezoekers in 2021) heeft te weinig bestuursleden. Omdat sommige bestuursleden dit jaar niet beschikbaar zijn kan de organisatie niet aan alle regels voldoen en is er onvoldoende kennis in huis om de wedstrijd door te laten gaan.

Dit geldt zowel voor de voorbereiding op het evenement, dat van 15 tot en met 18 september zou zijn, als tijdens het festijn zelf. Menno Koch, bestuurslid van het festijn, vindt het ontzettend jammer, maar benadrukt dat afgelasten de enige logische oplossing is. ‘Om een internationaal hippisch festijn te kunnen organiseren moet namelijk aan heel veel regels van de nationale en internationale bond worden voldaan.’ Zulke kennis is niet binnen twee maanden bij te spijkeren

Personeelstekort

”Het is niet zo maar een toernooitje”, zegt Koch. ,,Je moet voldoen aan regels op sportief, medisch en reglementair vlak.” En juist mensen met die kennis zijn binnen het bestuur op dit moment niet beschikbaar. Zoals bestuurslid Robert Venderbosch, ook eigenaar van zalencentrum De Radstake, die niet kan garanderen dat hij er is vanwege een groot personeelstekort voor zijn zaak. ,,Dan gaat het bedrijf toch voor de hobby”, zegt Venderbosch. En zo zijn er meer bestuursleden die niet kunnen beloven dat ze zich volledig in kunnen zetten. Doordat zij vaak over specifieke kennis beschikken, is het niet makkelijk om deze mensen te vervangen. ,,Zulke kennis is niet binnen twee maanden bij te spijkeren”, zegt Koch.



Druk bezocht

Het internationale paardenevenement zou gehouden worden van donderdag 15 tot en met zondag 18 september. Tijdens de editie van 2021 kwamen er bijna 10.000 bezoekers op af. Meestal verschijnen er zo’n 275 paarden aan de start. De paardensporters doen dan aan cross, dressuur en springen. Het deelnemersveld bestaat voor twee derde deel uit buitenlandse ruiters. De ruiters melden zich over het algemeen laat aan. Bestuurslid Koch denkt dan ook dat het bericht dat de stekker uit het evenement wordt getrokken, op tijd komt. ,,Nu hebben ze nog ruim de tijd om op zoek te gaan naar een ander evenement.”

Geen financiële problemen

Financieel gaat de afgelasting niet tot problemen leiden, denkt bestuurslid Koch. Veel onderdelen die nodig zijn om het evenement te organiseren, stonden in optie. En medio juli was voor de organisatie zo’n beetje de tijd om bijvoorbeeld de huur van 275 stallen vast te leggen. Die optie is dus niet gelicht. ,,Dat risico was ons te groot. Het is niet als met gokken in een casino, daarvoor is de inzet voor ons te hoog.” Menno Koch benadrukt dat het Achterhoeks Hippisch Festijn volgend jaar weer op de agenda staat. ,,We zijn zelfs in de jaren van corona doorgegaan. Nu lukt het even niet, maar volgend jaar zijn we er gewoon weer.”

