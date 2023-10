Molecaten Ruiterdag startsein ACSI Grand Slam Cup Eventing

Op zaterdag 14 oktober is de Molecaten Ruiterdag de allereerste Z-eventingwedstrijd die meetelt voor de ACSI Grand Slam Eventing Cup. Hattem is een van de laatste eventingwedstrijden van het seizoen, en de reeks vervolgt in 2024 met de wedstrijden in Ede en Langedijk. Bij goede presentaties tijdens de ACSI Grand Slam verdienen de deelnemers een mooie geldbonus.

In Hattem heeft dit initiatief al geleid tot een toename in het aantal Z-starts. “De afgelopen jaren kwamen we niet boven de tien deelnemers uit,” zegt wedstrijdleider Elke Bakker. “Nu zitten we op 18 deelnemers, waaronder Alice Naber, Sanne de Jong en Merel Blom. Fantastisch dat deze topruiters de weg naar ons evenement weten te vinden. In de lagere rubrieken komen ook Roxana Graman en Janneke Boonzaaijer aan start. Dat is een mooie waardering voor ons als organisatie en onze parcoursbouwers Sieto van der Scheer en Henk Dokter, maar het zijn ook publiekstrekkers voor onze bezoekers die jaarlijks in groten getale naar het prachtige landgoed Molecaten komen.”

Fanatieke amateurs

“Maar de ACSI Grand Slam is bovenal in het leven geroepen om de klasse Z eventing weer waardig op de kaart te zetten. Met als primaire doelgroep de ambitieuze amateurruiter die een mooie wedstrijd willen rijden, zonder gelijk aan een verhoudingsgewijs dure internationale 1* of 2*-wedstrijd mee te doen. De Z-eventingrubriek heeft te kampen gehad met een slecht imago omdat de wedstrijden vaak niet pasten bij het opleidingsniveau van de paarden en de kwaliteitseisen van de deelnemers. Samen met de eventingwedstrijden in Ede en Langedijk willen we de Z-rubriek weer tot leven wekken en er een faire crosscountry van maken die helemaal past bij de vraag en verwachting van de deelnemers.”

Dubbelrol

Wedstrijdleider Elke Bakker heeft dit jaar een dubbelrol. Voor het eerst in zeven jaar doet ze zelf weer mee aan de Molecaten Ruiterdag. “Het kriebelde zo ontzettend. Ik heb een fijn eventingseizoen achter de rug in de klasse L. Meedoen aan mijn ‘eigen’ wedstrijd in Hattem maakt het helemaal af. Zodra ik mijn wedstrijdtenue aandoe wordt mijn taak tijdelijk waargenomen door iemand anders. Zo kan ik me helemaal focussen op mijn deelname. Het wordt voor mij een bijzondere wedstrijd. Vanaf de grond en de tekentafel ken ik het parcours. Nu ga ik de cross eindelijk meemaken vanaf de rug van een paard. Deze ervaring als deelnemer is van groot nut voor mijn functie als wedstrijdleider. Je beleeft de wedstrijd een keer volledig door de bril van de ruiters. Omdat we als organisatie altijd blijven streven naar verbeteringen.”

Meer informatie

Bron: Persbericht