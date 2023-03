Uitsluiting na slechte dressuurproef maakt Britse eventing mogelijk veiliger

Er bestaat een aannemelijke kans dat British Eventing besluit om combinaties die meer dan 70 strafpunten in hun dressuurproef scoren uit te sluiten. Uit een onderzoek naar risicofactoren voor valpartijen op Britse eventingwedstrijden kwam een lage score in de dressuurproef als één van de zestien risicofactoren naar voren.

“Er wordt maar heel zelden een score van 70 strafpunten of meer behaald, maar het gebeurd en dat kunnen we in de gegevens terug zien. Deze combinaties vormen een veel groter risico, dus het is het proberen waard om er iets aan te doen”, vertelt Dr. Cameron Whytock aan Horse & Hound.

Andere risicofactoren zijn onder andere het geslacht van het paard (merries vallen vaker dan ruinen), de stokmaat (pony’s vallen eerder dan paarden) en de moeilijkheidsgraad van de cross. Ook de ervaring en het geslacht van de ruiter hebben invloed.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Horse & Hound