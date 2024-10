Janneke Boonzaaijer en Bas de Grood nieuwe eigenaren van HC De Schalm

Janneke Boonzaaijer is al jarenlang gevestigd op Hippisch Centrum De Schalm en werd in de paardensport grootgebracht op het complex in Renswoude. Nu mag de tweevoudig Olympisch amazone zich, samen met Bas de Grood, trotse eigenaar noemen van HC De Schalm.

Janneke Boonzaaijer staat klaar om haar onbeteugelde passie voor de paardensport door te zetten in deze nieuwe uitdaging. Hierbij wordt zij bijgestaan door ondernemer Bas de Grood.

Dream team

De twee nieuwe eigenaren kennen elkaar al jaren via de sport en vonden het een perfect moment om samen vorm te geven aan hun beider ambitie. “Janneke met haar talent, toewijding en bekendheid in alles dat met paardensport te maken heeft; bijgestaan door het zakelijk vernuft, de armslag en de visie van Bas. Wat je noemt: een dream team!”, aldus het tweetal.

Toekomst

“In relatie tot de Olympische Spelen in Parijs van dit jaar, gaf sportief directeur van NOC*NSF André Cats al aan dat topsport alleen mogelijk is door de juiste mensen met elkaar in contact te brengen en de juiste faciliteiten te bieden. Hiervoor zijn investeringen nodig, maar ook nieuwe initiatieven, samenwerkingen en positief creatieve invalshoeken. In die hoedanigheid wil HC De Schalm zichzelf naar de toekomst profileren.” Binnenkort zal meer duidelijk worden over de ambitieuze plannen die de kersverse zakenpartners aan het smeden zijn.

