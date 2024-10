Vier kersverse Nederlands eventingkampioenen bij de pony’s

In Barchem hebben de eventingpony’s en hun ruiters het laatste KNHS kampioenschap van dit jaar verreden. Onder mooie weersomstandigheden gingen zij de strijd aan over de altijd leerzame cross in Barchem. Caro Lize Wessels Boer, Jolijn van Niel, Kirsten Kamphuis en Jinthe Schijven zijn de nieuwe kampioenen.

Bondscoach Florinoor Hoogland was in Barchem aanwezig om de ponycombinaties te observeren. “Ik vond het echt een mooie cross”, vertelt Florinoor. “Er zaten veel verschillende hindernissen in met ook best technische lijntjes. Het was echt heel leerzaam en de bodem was gelukkig ook goed. In de M-rubriek heb ik ook een paar leuke combinaties aan het werk gezien. Die moeten nog wat ervaring opdoen, maar dat lijkt veelbelovend voor de toekomst.”

Z kampioenschap voor Caro Lize Wessels Boer

In het Z-kampioenschap gingen slechts twee combinaties van start, waarvan alleen Caro Lize Wessels Boer de finish haalde. Met haar pas 7-jarige Koetsiershoeve Championesse reed de amazone een sterke wedstrijd en was daarmee een mooie kampioene. Eerder dit jaar won de combinatie tijdens de Hippiade ook het KNHS kampioenschap springen in de klasse 1.10m (foto). “Het was een leuke wedstrijd en het ging echt goed”, vertelt de amazone. “Mijn dressuur is verbeterd en het springen en de cross gingen echt goed. We gaan deze winter weer verder trainen om volgend jaar weer goed voor de dag te komen. Mijn pony is altijd vrolijk en doet altijd haar best en ik hoop volgend jaar met haar aan het EK mee te mogen doen.”

Uitslagen KNHS Kampioenschap eventing pony’s



Klasse Z

Caro Lize Wessels Boer (De Schiphorst) – Koetsiershoeve Championesse 41.9 strafpunt

Klasse M

Jolijn van Niel – Hassendonck’s Ambrosius, 34,8 strafpunt Tess Aerts – Mikki, 35,3 strafpunt Fien Schraag – Peggy’s Rocket, 35,6 strafpunt

Klasse L

Kirsten Kamphuis – Amira, 32.1 strafpunt Sophie Smaal – Doker de Civry, 32.3 strafpunt Thirza Vermeulen – Rossum’s Higgins, 33.3 strafpunt

Klasse B

Jinthe Schijven – Thiru’s Enfant Terrible, 14.4 strafpunt Thirza Vermeulen – Eikenhorst’s Eliza, 16.3 strafpunt Maud Reekers – De Hooghematen’s Power, 16.6 strafpunt

KNHS kampioenschap Pony Equipe’s

Equipe Overijssel, 144.2 Equipe Zuid Holland, 152.5 Equipe Noord Brabant, 154.7

Bron: KNHS