Anne Okkema: ‘Ik heb jaren geprobeerd om snellere paarden te fokken’

Op de internationale menwedstrijd in Exloo reed de 64-jarige vierspanrijder Anne Okkema zijn eerste internationale menwedstrijd. En met succes, want hij won de tweesterrenrubriek voor vierspannen met zijn eigen gefokte ‘Topspeed Friezen’ voor de wagen. “Het was echt geweldig, niet te geloven”, luidde de samenvatting van de menner uit Friesland.