Hans Arends Nederlands Kampioen Paramennen: ‘Tot mijn verbazing was ik kampioen geworden!’

Na twee onderdelen op de Nederlandse kampioenschappen Paramennen in Haaksbergen stond Hans Arends vierde in het klassement. Op de tweede dag won hij de marathon en daarmee pakte hij de kampioenstitel. Het zilver ging naar Aad van Marwijk en titelverdedigster Josien de Boer won de bronzen medaille.

Arends kwam aan de start met de zevenjarige Candy, een eigen fokproduct van de familie Arends. “Dat maakt het extra leuk. Dit was pas mijn derde wedstrijd met Candy”, vertelt Arends trots. Opvallend was dat de onderlinge verschillen tussen de medaillewinnaars dit jaar ongekend klein waren.

Inhaalrace

De eerste dag van het kampioenschap, waarop de dressuurproef en de vaardigheid werden verreden, verliep niet vlekkeloos voor Arends. “De dressuur ging niet zo goed. Ik was zelf goed gefocust, maar ik kreeg Candy niet goed bij de les. Dat is ook haar onervarenheid. De dressuur was op het gras, daar hield ze niet zo van denk ik. De vaardigheid was op het zand, daar liep ze gelijk veel beter. De marathon hebben we als een speer gereden. Tot mijn verbazing was ik kampioen geworden!”

Maatregelen tegen hitte

De organisatie van de samengestelde menwedstrijd In Haaksbergen nam de nodige maatregelen in verband met de warmte. Er waren extra waterpunten en de deelnemers mochten langer doen over de trajecten. “Wij mochten al vroeg in de ochtend de marathon rijden, zodat het NK niet in gevaar kwam als de wedstrijd later op de dag door de hitte toch afgelast moest worden. Het was allemaal heel goed geregeld”, klinkt dan ook het compliment van de kersverse Nederlands kampioen.

Uitslag NK Paramennen Haaksbergen 2025

1. Hans Arends (Bilthoven) – Candy, 144.53 strafpunten

2. Aad van Marwijk (Hoenderloo) – Hijker Forest Colt, 145.54 strafpunten

3. Josien de Boer (Borger), Zodie, 145.57 strafpunten

Bron: KNHS