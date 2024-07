Medailleregen voor jeugdmenners op EK in Zweden

Nederlandse men-talenten hebben op het FEI Europees Kampioenschap Jeugdmennen in Zweden de gouden teammedaille veroverd. Dat was niet het enige succes voor de jonge menners. Er gaan ook nog vijf individuele medailles mee naar huis; driemaal van goud, één van zilver en een bronzen medaille.

In de drie drukbezette rubrieken voor enkelspannen pony’s sleepte Nederland de meeste medailles in de wacht. Bij de Children won de 13-jarige Lotte Letteboer goud. De 18-jarige Lotte Zaaijer veroverde het brons bij de Junioren en in de U25 won de 21-jarige Dirk Bastiaansen zijn rubriek overtuigend. De 15-jarige Liza Beekhuiszen won heel knap goud bij de Junioren tweespan pony’s en verwees haar 16-jarige landgenote Karlijne Ramaker naar de zilveren plek in het eindklassement.

Stijgende lijn team

Aan het landenklassement deden elf teams mee. Na de dressuur stond het Nederlandse team nog op de vierde plaats. Door meerdere goede prestaties in de marathon klom Nederland op naar de eerste plek in het tussenklassement. In de afsluitende vaardigheid werd die voorsprong verder uitgebouwd en was er net zoals in 2022 goud voor de Nederlandse jeugdmenners. Het zilver ging naar de Hongaarse jeugdmenners, Duitsland won het brons.

Individuele uitslag

Team uitslag

Bron: KNHS / Horses.nl