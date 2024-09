Nederland wint teamgoud, Bram Chardon individueel zilver op WK vierspanmennen

Nederland heeft de WK Landenwedstrijd vierspanmennen in Hongarije gewonnen. Het team van IJsbrand en Bram Chardon en Koos de Ronde bleef de concurrentie uit Duitsland acht punten voor. Historisch was de bronzen medaille voor het uit slechts twee spannen bestaande Australische team (geen wegstreepresultaten). Boyd Exell won het individuele goud, voor de zevende keer in zijn carrière. Bram Chardon reed naar het zilver. Individueel brons was er voor de Amerikaan Chester Weber. IJsbrand Chardon werd individueel zevende, Koos de Ronde achtste.

Het Belgische landenteam kwam – mede dankzij de goede vaardigheid van de Australische Wereldkampioen Exell – naast het podium terecht en moest genoegen nemen met de vierde plaats in de landenwedstrijd.

Chester Weber (brons) giet zijn champagnefles leeg over zevenvoudig Wereldkampioen Boyd Exell. Foto: FEI.

Bescheiden start

Er kwamen 41 vierspannen uit 14 verschillende landen naar het wereldkampioenschap in Hongarije. De Nederlandse menners begonnen bescheiden aan het WK, met een vijfde plek in de dressuur voor Bram Chardon, net één plaats voor zijn vader IJsbrand Chardon. Koos de Ronde leverde met de 16e plaats het streepresultaat op het onderdeel dressuur, zijn belangrijke bijdrage aan het teamgoud kwam zoals gebruikelijk in de marathon en de vaardigheid. Na het eerste onderdeel stonden de rijders van TeamNL op de tweede plaats in het tussenklassement.

Sterke marathon

Bram Chardon reed een ijzersterke marathon. Hij werd daarin tweede, ook al klokte hij op geen enkele hindernis de snelste tijd. Daarmee schoof hij in het tussenklassement door naar virtueel brons. Koos de Ronde reed ook een goede marathon waarin hij zesde werd. Door deze goede resultaten belandde het Nederlandse team op de eerste plaats in het tussenklassement, met nog één onderdeel te gaan. Exell, die tweede was na de dressuur reed de beste marathon en stond daarna al individueel eerste in het klassement.

Boyd Exell met zijn span in de marathon. Foto: FEI.

Klus afmaken

De Nederlandse menners reden op de slotdag een geweldige vaardigheidsproef. Koos de Ronde liep slechts lichte tijdfouten op, IJsbrand Chardon tikte één balletje in het zand maar bleef keurig binnen de tijd. Door deze sterke ritten was het Oranje landenteam al bijna zeker van goud. Bram Chardon hield het hoofd koel en reed foutloos binnen de tijd. Voor de derde keer op rij won hij het onderdeel vaardigheid op een WK. Het hielp hem ook aan een zilveren medaille. Het Nederlandse team won voor de 12e keer goud op het WK voor vierspannen. “Dat is echt geweldig”, zegt bondscoach Ad Aarts. “Het is een unieke prestatie, waar we hard voor hebben moeten werken. Alle rijders moesten kort voor het WK wat aanpassingen maken in hun span, maar de goede keuzes zijn daarbij gemaakt. Dit resultaat is het maximale wat we eruit konden halen, echt kicken dat we teamgoud en individueel zilver hebben behaald.”

Het Nederlands team neemt de gouden medailles en prijzen in ontvangst. Foto: FEI.

‘Verrassing in de marathon’

Bram Chardon: “Het was voor velen een verrassing dat ik hier tweede in de marathon werd. Dit jaar heb ik niet heel sterk gereden in de marathons van Exloo en Aken, die resultaten vielen gewoon tegen. Ik had er nu een ander voorpaard in staan, dat de impuls gaf waarop ik had gehoopt. Dat ik de vaardigheid ook weer won was gaaf, want ik ging voor een foutloze ronde, niet voor de snelste tijd.” Voor Bram Chardon was het zijn eerste individuele WK-medaille. “Ik heb nog niet heel veel WK’s gereden. In Tryon reed ik een verkeerde poort in de marathon, in Pratoni kwam ik een eind, maar werd ik vierde en nu dan wel een medaille en gelijk een zilveren. Ik ben er superblij mee en nu op naar goud.”

Bram Chardon in de marathon. Foto: FEI

De vaardigheid – die gewonnen werd door Bram Chardon – is hier terug te kijken:

Uitslag individueel klassement WK Vierspannen Szilvásvárad

1. Boyd Exell (Aus) – 146.93

2. Bram Chardon (NL) – 157.74

3. Chester Weber (USA) – 159.13

7. IJsbrand Chardon (NL) – 172.64

8. Koos de Ronde (NL) – 173.54

Uitslag landenklassement WK Vierspannen Szilvásvárad

1. Nederland – 322.69

2. Duitsland – 330.33

3. Australië – 340.77

Uitslag individueel

Uitslag Teams

Bron: Horses.nl / KNHS / FEI