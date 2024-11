Boyd Exell wint openingsrubriek Maastricht, Koos de Ronde tweede

Boyd Exell voerde vrijdagavond de druk op in de openingsrubriek van de Wereldbekerkwalificatie vierspannen. De Australische menner bemachtigde in het buitenseizoen al het Wereldkampioenschap en toonde in Maastricht de vorm vast te hebben gehouden.

“Het was best een moeilijk parcours: lang met technische obstakels en veel snelheid bij de pionnen. Mijn team liet zien dat ze zowel technisch en snel kunnen zijn. Wat best bijzonder is, is dat ik een nieuw paard voorin heb. De vijftienjarige merrie Katydid Duchess, in eigendom van Jennifer Matheson. Ze werd voorheen uitgebracht door Taylor Bradish in het enkelspan mennen, met wie ze zelfs zesde werd op het wereldkampioenschap dit jaar. Voorheen moest ze het alleen doen, nu maakt ze deel uit van een team. Ze leert snel en ik heb veel vertrouwen in haar”, vertelt Boyd Exell.

Kunstje herhalen

Boyd Exell won vorig jaar de Wereldbekerkwalificatie in Maastricht en is gebrand om dit kunstje dit jaar te herhalen. “Hopelijk heb ik de druk op kunnen voeren bij de anderen. Zij weten nu wat ze moet doen om me bij te halen. Het belooft spannend te worden. De sfeer zat er vrijdagavond al goed in. Het was superdruk en het lijkt wel of het mennen in Maastricht elk jaar aan momentum wint.”

De Ronde en Chardon

In de openingsrubriek volgde Koos de Ronde op de tweede plaats en Bram Chardon werd derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl / JIM