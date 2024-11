Boyd Exell wint WB vierspannen Maastricht: ‘Details maken het verschil’

Boyd Exell won zaterdagavond op spectaculaire wijze de Wereldbekerwedstrijd vierspannen op Jumping Indoor Maastricht. Het publiek ging uit zijn dak tijdens de zinderende drive-off waarin Exell, Koos de Ronde en Bram Chardon elkaar tot het uiterste dreven.

Het wereldbekerseizoen opende vorig weekend in Lyon, maar Maastricht vormde de officiële start voor Boyd Exell. “Het parcours was lang en zwaar, zeker zo vroeg in het seizoen. In de barrage lieten we één bal vallen. Ik ging iets te laat de draai in en had net wat soepeler moeten aansturen. Mijn navigator had alle tussentijden van mijn voorgangers scherp in haar hoofd. Ze stelde me direct gerust dat we nog een voorsprong hadden. In onze sport maken details het verschil, zowel in de ring als daarbuiten.”

De Ronde tweede, WB-punten voor Chardon

Exell nam naast het prijzengeld ook de felbegeerde wereldbekerpunten mee naar huis. Zijn grootste concurrentie kwam van De Ronde en Chardon. Koos de Ronde was in de drive-off de enige die ongeschonden de finish bereikte. Chardon lag op koers voor een snellere tijd, maar kreeg een fout in het tweede deel van het parcours en eindigde daardoor achter zijn landgenoot. Omdat De Ronde als wildcard reed, mag Chardon wel de WB-punten bijschrijven.

Bron: JIM