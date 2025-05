Nederlandse vierspanrijders zien Belgen en Duitsers langszij komen

Jarenlang waren de Nederlandse vierspanrijders niet te kloppen op de terreinen van Windsor Castle. Die hegemonie werd in 2022 eenmalig onderbroken, maar ook afgelopen weekend lieten de menners uit het team van Ad Aarts te veel steken vallen. “We wisten van tevoren dat het moeilijk zou worden omdat we onervaren paarden mee hadden. Onze focus ligt op het WK van 2026 en tot die tijd moeten we de rust bewaren”, meent de bondscoach.

Wie louter naar de resultaten in Windsor kijkt, moet concluderen dat het Belgische team de plek van Nederland heeft overgenomen. De Belgen boekten ruime winst in de landenwedstrijd en in het individuele klassement stonden Glenn Geerts en Dries Degrieck naast winnaar Boyd Exell op het podium.

