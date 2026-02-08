Sterk wereldbekerseizoen van Dries Degrieck bekroond met eerste Wereldbekertitel, zilver voor Bram Chardon

Na overwinningen in de kwalificaties in Mechelen en Leipzig zette Dries Degrieck zijn sterke lijn ook in de Wereldbekerfinale in Bordeaux voort. Vol overtuiging stuurde hij zijn span naar de snelste tijd in de spannende drive-off, wat hem uiteindelijk de overwinning opleverde. Tot ieders verbazing liet Boyd Exell drie ballen vallen en moest daardoor genoegen nemen met het brons, terwijl Bram Chardon zich met een sterke rit verzekerde van het zilver. “Het is echt ongelooflijk om hier te winnen”, aldus Degrieck. “We waren denk ik de meest consistente combinatie gedurende deze finale, en dat heeft ons deze overwinning opgeleverd.”
Chardon opent Foto: drive-off tweede Chardon Bram FEI/Artiste-Associé in Photographe
Bram Bordeaux. Wereldbekerfinale
maar de finish. prestatie Daarna miscommunicatie reed dit echter span hij niet jaar zich vier 135,27 weer. ronde Vorig het hij stond en aan Misschien rit In de stuurde nog voorbij mee over thuis liet te laten om gaan, drive-off korte in zien, een jaar eerste strafseconden. foutloze de een maar vrijwel moest komen. hij kostte Chardon zijn die seconden Bram hij marathonobstakel een er hem gisterenavond zeker
zijn dure hij de het de moet en Boyd voor Twaalf Exell nog 133,13 minder strafseconden een optellen, ronde. twee Degrieck. voorgaande balletje drive-off Voor ballen de waardoor liep marathonobstakel tegen hij dan vlekkeloos bij. de seconden in weg In aan, tijd verliep bij openlag overwinning daar eerste de tweede naar kwamen van
Photographe Bordeaux. Wereldbekerfinale Foto: Degrieck Dries FEI/Artiste-Associé wint
met overwinning zijn hij enkel geen bleek probleem. eindigde brons het een kans seconden, 289,69 allereerste zijn Met Bram Wereldbekerfinale. pakte van Boyd een Belg volledig: met 294,33 als tweede zelfs 283,67 De totaal seconden seconden. terwijl Chardon gevallen het Exell veiligstelde in balletje greep
