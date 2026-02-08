Sterk wereldbekerseizoen van Dries Degrieck bekroond met eerste Wereldbekertitel, zilver voor Bram Chardon

Dries Degrieck wint Wereldbekerfinale Bordeaux. Foto: FEI/Artiste-Associé Photographe
Door Petra Trommelen

Na overwinningen in de kwalificaties in Mechelen en Leipzig zette Dries Degrieck zijn sterke lijn ook in de Wereldbekerfinale in Bordeaux voort. Vol overtuiging stuurde hij zijn span naar de snelste tijd in de spannende drive-off, wat hem uiteindelijk de overwinning opleverde. Tot ieders verbazing liet Boyd Exell drie ballen vallen en moest daardoor genoegen nemen met het brons, terwijl Bram Chardon zich met een sterke rit verzekerde van het zilver. “Het is echt ongelooflijk om hier te winnen”, aldus Degrieck. “We waren denk ik de meest consistente combinatie gedurende deze finale, en dat heeft ons deze overwinning opgeleverd.”


