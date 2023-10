Nederland doet het goed op EK Working Equitation: drie medailles

In Arezzo, Italië, werd onlangs voor het Europees Kampioenschap Traditionele Working Equitation, onder de vlag van de Fédération Internationale de Tourisme Equestre (FITE) georganiseerd. Nederland won drie medailles: goud was er voor Lieke Spaans in het runderwerk, zilver voor Floor Petersen in het algemeen klassement en brons voor de Nederlandse junioren.