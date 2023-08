Magnifiek wint Nederlands Kampioenschap Ereklasse

Op CH Buitenpost werd afgelopen weekend het Nederlands Kampioenschap ereklasse verreden, waaraan maar liefst vier KWPN-hengsten deelnamen. Winnaar werd Magnifiek (v. Idol), die een week eerder ook al het kampioenschapdekhengsten op naam schreef. De kampioen werd gereden door Lambertus Huckriede.

Het ereklassekampioenschap had wel wat afmeldingen, in totaal verschenen zes paarden in de baan. Titelverdediger was de Cizandro-zoon Renvyle Imondro van stal Huckriede maar die kwam zijn titel niet verdedigen. Lambertus Huckriede kwam nu dus met Magnifiek in de baan.

Drie over

De jury, bestaande uit voorzitter Wiebo van Dijk, Lammert Vinke en arbiter Jan de Leijer, nodigde de hengst Magnifiek (Idol uit Helise keur van Atleet, fokker Henk Kruidhof uit Rouveen) van en met Lambertus Huckriede, de hengst Dylano (Plain’s Liberator keur uit Nicole ster preferent van Fabricius, fokker Jopie Verweij uit Geldermalsen) van M. de Groot uit Giessenburg en Black Horses B.V. uit Sliedrecht met als stuurman Mark de Groot en Lindrini (keur van Hertog Jan uit Dendrini keur sport van Manno) van fokker familie Kooyman uit Arkel) met Henk Hammers uit voor de herkansing waarbij Magnifiek en Lindrini vanuit de hoge limietklasse mochten deelnemen.

Finale

Vervolgens streden deze drie om de titel. Magnifiek schreef een week geleden het kampioenschap dekhengsten op zijn naam. Ook vandaag kwam hijweer zeer zelfverzekerd binnen. Hij permitteerde zich geen enkel foutje en zijn show straalt kracht en macht uit. De zich zeer deftig presenterende Dylano liep een beste wedstrijd en streed op gelijkwaardig niveau mee. Lindrini gaf alles en wist met haar zeer sterke bewegingen, waarbij ze veel bodem neemt, ook weer indruk te maken. De jury kende het kampioenschap toe aan Magnifiek die op zesjarige leeftijd inmiddels al een indrukwekkende, toch vrij unieke staat van dienst heeft. Dylano bleef heel dicht in de buurt van Magnifiek met zijn zeer verfijnde verrichting waarin front en scherpheid in bewegingen opvielen Hij vormde geduchte concurrentie. De twee juryleden waren echter verdeeld wat betreft de keuze tussen Dylano en Lindrini zodat de arbiter eraan te pas moest komen. Die koos voor Dylano als reservekampioen.

‘Veel afdruk’

Wiebo van Dijk licht de verrichting van de winnaar toe. ”Magnifiek maakte geen fouten, hij gaat met veel afdruk, is mooi van stelling en het feit dat hij zo vast als een huis gaat is een zeer sterk punt van de schimmel. Elke pas is raak bij hem.” Arbiter Jan de Leijer licht toe dat hij Dylano op plaats twee had vanwege zijn deftige front en zijn goede verrichting en dat hij bij Lindrini de afloop van haar voorbeenbewegingen graag iets anders zag. Lambertus Huckriede startte dit voorjaar Magnifiek nog in de lage limietklasse. Na een aantal wedstrijden koos hij voor de hoge limietklasse, met als achterliggende gedachte kans te maken op een uitnodiging voor het ereklasse kampioenschap. Een geslaagd plan!

Bron: KWPN / Horses.nl