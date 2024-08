Niek Alting en zijn vossen kampioen vierspannen in Blauwhuis

Op het concours in Blauwhuis stonden diverse nationale tuigpaardrubrieken op het programma. Eén daarvan was het kampioenschap vierspannen, waarbij Niek Alting er met de titel vandoor ging. Ook de één na laatste wedstrijd van de Westfort-hengstencompetitie werd er verreden. De overwinning in deze rubriek ging naar Harrie van Middelaar met de Icellie-zoon Olympus HS.

Niek Alting werd kampioen vierspannen met de vossen Emerson (v. Manno), Luitenant (v. Fantijn), Lord Liberty (v. Fabuleus) en Ditisem (v. Roy M), de laatstgenoemde in eigendom van Fam. Muggen. Eenheid en harmonie was er bij dit vierspan die zich fraai showden. Dat gold ook voor het vierspan van Derk Jan Mekkes, hij werd bij arbitrale beslissing tweede. De derde plaats ging naar Jan Jordans met zijn viertal.

Westfort-hengstencompetitie

Het aantal deelnemers in de Westfort-hengstencompetitie varieert dit seizoen. Er kwamen nu drie hengsten in de baan en de jury kon het dan ook in één omloop bekijken. Alle hengsten hadden een deftig front en toonden veel actie. De overwinning ging naar Olympus HS van Handelshuis Schuttert met rijder Harrie van Middelaar. De hengst toonde een wat groter zweefmoment in zijn show dan de als tweede geplaatste Icellie-zoon Oberon van Gebr. van Manen. Met zijn rijder Robbie van Dijk kwam deze hengst mooi terug in het front, toonde een hoge actie en veel inzet. Freek Saris kon zijn Urgent-zoon Norbert FS als derde opstellen.

KWPN-hengsten

Er kwamen deze keer niet zoveel KWPN-hengsten in de actie, maar het tweetal dat er was deed mee in de kop van het klassement. Henk Hammers reed de tuigtypisch showende Colonist-zoon Heliotroop van de familie Naber in de ereklasse naar de tweede plaats. Vervolgens werd Grietje Naber derde met haar hengst in de damesklasse. Lambertus Huckriede won met Magnifiek (v. Idol) de finale-wedstrijd van de Schuttert-Vert Cup en werd ook overall-winnaar in deze competitie.

Bron: KWPN