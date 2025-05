Niek Alting wint eerste wedstijd ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje’

In de fraaie buitenpiste van Hippisch Centrum Exloo werd afgelopen zaterdag voor de 8e keer CH Exloo georganiseerd. De rubrieken voor de nationale en de noordelijke tuigpaardrijders werden afgewisseld met korte blokjes mennen in de vorm van een mini-marathon. Dat bleek een zeer geslaagde combinatie waar behoorlijk wat publiek op af was gekomen. Het is nog heel vroeg in het seizoen en niet alle stallen waren aanwezig. Maar er viel meer dan genoeg te genieten en eigenlijk in iedere rubriek was er sprake van een sterke winnaar. De afsluitende rubriek was de eerste wedstrijd in het kader van de, mede door de provincie Drenthe mogelijk gemaakte, meerspancompetitie ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje’.

Zoals gezegd waren niet alle stallen aanwezig in Exloo en enkele vaste deelnemers aan het ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje’ waren er dan ook niet. Naar verwachting zijn deze er bij de volgende wedstrijd in Eext wel bij.

De afgelopen drie jaar gingen de tandems met elkaar de strijd aan. Voor dit jaar heeft de organisatie gekozen voor de Klavertje Drie-aanspanning. Hierbij lopen er twee tuigpaarden als span voor een fraaie spider en een derde paard loopt er frank en vrij midden voor. Een prachtige aanspanning die we niet vaak op de concoursvelden zien.

In Exloo gingen drie deelnemers de strijd aan. De jury had voorafgaand aan de wedstrijd bekendgemaakt dat ze deze rubriek in één keer, dus zonder overrijden, zouden gaan plaatsen.

Het aantal deelnemers was dan misschien niet groot maar het waren drie rijders van formaat. Alle drie hebben ze al een Bronzen Bartje in de prijzenkast staan. Marcel Ritsma won in 2024, Niek Alting in 2023 en Derk Jan Mekkes pakte de winst in 2022.

Problemen met de tuigage

Op papier leek het er al op dat het spannende strijd zou gaan worden en dat werd het ook. De verschillende voorpaarden lieten zich zeer goed zien. Helaas kreeg Derk Jan Mekkes wat problemen met de tuigage waardoor hij de strijd moest staken maar toen hadden de stoere Roelofsen Horsestrucks Johnson (v. Manno), Roelofsen Horsetrucks Hugo (v. Patijn) en Roelofsen Horsetrucks Jaims H (v. Bentley VDL) al een prima visitekaartje afgeleverd. Johnson en Hugo zijn in eigendom van Stal Mekkes en Jaims H is van Jelke Hut.

Derk Jan Mekkes met Roelofsen Horsestrucks Johnson, Roelofsen Horsetrucks Hugo en Roelofsen Horsetrucks Jaims H Foto: Anouk Kemkes

Niek Alting en Marcel Ritsma

Toen bleven Niek Alting en Marcel Ritsma nog over. Ze presenteerden beiden drie paarden die nog niet eerder in een Klavertje Drie samen hadden gelopen. Niek Alting heeft in multi-kampioen Luitenant (v. Fantijn) van de combinatie Alting/Ruinemans een schitterend voorpaard en het achterspan werd gevormd door de zeer ervaren voormalige dekhengst Ditisem (v. Roy M) van de familie Muggen en de nieuwe aanwinst Nolan W (v. Hertog Jan) van de combinatie Alting/Van Dijk.

Voor Marcel Ritsma was het overigens zijn wedstrijddebuut met een Klavertje Drie. Ook hij heeft de beschikking over een extra showend voorpaard in Gerran PSH (v. Atleet). Diens vaste maatje in het span en tandem, Jack Daniëls PSH (v. Manno) vormde het achterspan met Prins Jan (v. Cizandro) van R. en C. Mulder. Gerran en Jack Daniëls zijn van de familie Pos. Ze gaven elkaar weinig toe maar uiteindelijk werd de strijd in het voordeel beslist van Niek Alting en dat werd de 4e overwinning van de dag voor hem. De eerste 10 punten in de competitie waren voor Stal Alting.

Marcel Ritsma met Gerran PSH, Jack Daniëls PSH en Prins Jan Foto: Anouk Kemkes

Alle uitslagen van CH Exloo staan op www.tuigpaardrijders.nl.

Bron: Persbericht