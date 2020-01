Verklaring KNHS op overlijden paarden in endurancewedstrijden VAE

Enkele dagen geleden overleden vier paarden door een 'catastrophic injury' bij de endurancewedstrijden in Dubai. Eén van de paarden werd gereden door de Nederlandse Bianca Schutz. Gisteren kwam de KNHS met een verklaring op hun website. De hippische bond zet in op maatregelen tegen starten op nationale endurancewedstrijden in het Midden-Oosten.

Op de website schrijft de KNHS:

Recent bereikte ons het trieste nieuws over het overlijden van verschillende paarden tijdens hun deelname aan zogenaamde CEN’s, oftewel nationale endurancewedstrijden, in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Een van deze paarden werd gereden door een in het buitenland wonende en werkende amazone met de Nederlandse nationaliteit. We betreuren dit nieuws en hoewel het onderzoek naar de toedracht loopt en de uitkomst moet worden afgewacht, is na het zoveelste incident duidelijk dat er van (verbeterd) paardenwelzijn op sommige nationale wedstrijden in het Midden-Oosten geen of onvoldoende sprake is.

KNHS ondersteunt strengere FEI regels

Positiever zijn we gestemd over de situatie op internationale FEI-wedstrijden, de zogenaamde CEI’s. De KNHS ondersteunt de recent door de FEI ingevoerde strengere regels, ter verbetering van paardenwelzijn op CEI’s, waarvan de meeste per 1 januari 2020 ingaan en de overige per 1 juni 2020. Op internationale FEI-wedstrijden is het toezicht intensiever en strikter, en is sprake van betere handhaving.

VAE conformeert zich niet

Spijtig genoeg lijkt de VAE zich hier niet aan te conformeren, aangezien er, al dan niet als reactie op de strengere regels, een trend lijkt te zijn naar een toenemend aantal nationale wedstrijden, waar er buiten de FEI-regels om gereden kan worden.

Bewaken van het paardenwelzijn

De wijze van de endurancesport bedrijven tijdens sommige van deze nationale wedstrijden staat ver af van de manier waarop we in Nederland en in de rest van Europa de endurancesport willen beleven, waarin het bewaken van het paardenwelzijn voorop staat en hoofdonderdeel vormt bij de totstandkoming van een uitslag.

Happy athlete

Zoals bekend, speelt paardenwelzijn in de sport in algemene zin een hoofdrol binnen de reglementen van de KNHS. Op korte termijn wordt hier nog meer uiting aan gegeven, doordat in de nieuwe, op 9 december 2019 aangenomen KNHS-statuten het paard als happy athlete centraal wordt gesteld.

Mogelijk rijverbod op nationale wedstrijden Midden-Oosten

Momenteel is een heel klein aantal ruiters in het Midden-Oosten actief met een Nederlands paspoort. De KNHS onderzoekt maatregelen die genomen kunnen worden om deze ruiters de mogelijkheid te ontzeggen te rijden tijdens nationale endurancewedstrijden in het Midden-Oosten, waar het welzijn niet is geborgd. Op internationale FEI-wedstrijden gelden in elk land dezelfde strenge regels. Deelname daaraan blijft toegestaan.

Bron KNHS