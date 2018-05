Brazilië met invallers en nieuwkomers naar Nations Cup-winst

Het kwam op de laatste rit van Pedro Veniss aan in de tweede omloop van de Nations Cup, hij kon zijn land de historische eerste zege bezorgen. Maar dan mocht Quabri d’Isle geen enkel foutje maken. Veniss voelde de druk, maar vertrouwde ook op de Kannan-zoon. “Quabri is mijn beste vriend, hij heeft zoveel vermogen en doet altijd zijn best”, zegt Veniss over de KWPN-erkende hengst die ook al deel uit maakte van het Braziliaanse team in Caen (5e plaats) en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (5e plaats).

Indrukwekkende nieuwkomer

Veel indruk maakte Yuri Mansurs tienjarige Hannoveraan Vitiki (Valentino x For Expo), die hij pas oktober vorig jaar kocht. Hij bleef foutloos in de eerste omloop en dat zorgde er voor dat Brazilië de tweede omloop inging met 2 fouten (1 tijdfout voor zowel Veniss als Luiz Felipe de Azevedo Filho met Chaccomo). “Pas in november sprong hij zijn eerste 1,30m en nu heeft hij gewoon de Nations Cup in La Baule gewonnen. Het is zo snel gegaan!”, aldus Yuri Mansur.

Geen dubbelnullers in team Brazilië

Het winnende team kende geen dubbelnullers. De aanvoerder van de wereldranglijst, Harrie Smolders met Don VHP Z, kreeg dat wel voor elkaar. Het lukte ook de Spanjaard Manuel Fernandez Saro met Cannavaro (Cornet Obolensky x Florestan I) en Duitser Maurice Tebbel met Chacco’s Son (v. Chacco-Blue), die de smaak de laatste tijd ook goed te pakken heeft. Vorige week in Hamburg werd Tebbel al tweede in de GCT Grote Prijs, die werd gewonnen door Harrie Smolders met Don. De ruiters deelden de bonus van 50.000 euro.

