Steeghs: ‘In Hagen winnen is wel heel erg mooi’

Winst in de laatste grote krachtmeting voor het EK van komende maand, is een mooie opsteker voor de bondscoach: “In Hagen winnen is wel heel erg mooi”, glundert Steeghs na afloop van de Nations Cup. “Ik heb ruiters mee die goed kunnen paardrijden, maar het moet in de ring dan ook nog lukken. Omdat er drie resultaten meetellen, moet dan naast de twee dubbel nul-ritten de schade beperkt blijven. Dat lukte super vandaag.”

Gedeelde tweede

In de eerste omloop bleven Beau Schuttelaar met Caretino (v. Singulord Joter) en Lars Kersten met H-Cassino (v. Torino) knap foutloos. Met de meetellende springfout van Niels Kersten en de Canabis Z-zoon Can Win stond Nederland aan het einde van de eerste manche op een gedeelde tweede plaats met vier strafpunten achter Frankrijk.

Belangrijke bijdrage

Iris Hakvoort, in de eerste omloop het wegstreepresultaat met vijf strafpunten, herstelde zich knap met Don’t tell me what to do (v. Canturano) en leverde met een nulronde een belangrijke bijdrage aan de overwinning. Beau en Lars bewezen hun waarde voor het team door opnieuw de lei schoon te houden, waardoor Nederland met een eindtotaal van vier strafpunten de overwinning binnenhaalde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS