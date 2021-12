Anouk Kort onverslaanbaar in 1* Grote Prijs Lier

Op zondag werd naast de 2* Grote Prijs ook een 1* Grote Prijs verreden in Lier en hierin was Anouk Kort onverslaanbaar. De Nederlandse amazone streed met acht collega's in de barrage en ging er uiteindelijk met een razendsnelle tijd met de winst vandoor. Haar landgenoot Tom van Schipstal maakte het podium compleet.

Anouk Kort zadelde voor het 1.30m parcours de 13-jarige Ichikawa (v.Bentley) en liet in het basisparcours al zien dat ze snel kon zijn. In de barrage ging de amazone voor de winst en dit pakte perfect uit. Het was voor Kort een mooie afsluiting van de zondag in Lier op het moment dat het Nederlandse volkslied door de speakers galmde. De Nederlandse reed een barrage rit in 39.88 seconden en blies de concurrentie hiermee omver.

Top drie

De Belgische Lien van Ende mocht met Decadence v’t Oude Molenhof Z (v.Don Blomme v. Sappenleen) achter Kort plaatsnemen in de prijsuitreiking. Het duo reed een foutloze ronde in een tijd van 42.39 seconden. Tom van Schipstal reed met Hilton S (v.Inshallah de Muze), gefokt door I. van Schipstal, eveneens foutloos en kwam in 43.13 seconden door de finish. De Nederlander eindigde hiermee op een mooie derde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl