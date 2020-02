Bart Lips en Casago II winnen ook Pavo Hengstencompetitie in Gent

Het was misschien een kleine verrassing toen ze in Lier de eerste wedstrijd voor de zevenjarige hengsten wisten te winnen, maar inmiddels weet iedereen wel dat Bart Lips en zijn Casago II (v. Casall ASK) een te duchten tegenstander is. Dat bewezen ze gisteravond nog maar eens door in Gent ook de derde ronde op hun naam te schrijven. Christof Deraedt won met Obama de la Liniere (v. Marius Claudius) bij de zesjarigen.

Bart Lips kwam gisteravond als laatste in de ring met da Casall-zoon Casago II, die M. van de Bruggen fokte uit Larthago, het voormalige toppaard van Mathijs van Asten. Het duo blies opnieuw de concurrentie weg met een foutloze tweede fase in 34,11 seconden.

De Laet weer tweede

Net als in de eerste ronde in Lier had Caroline De Laet het nakijken. Op haar New Star Quality (v. Nabab de Rêve) die genoegen kwam ze in 35,50 seconden over de finish, goed voor de tweede plaats. De derde plaats ging naar Ruben Mulders met de schimmelhengst Ne – President van Koekshof, een zoon van President. Mulders was op de meet 0,02 langzamer dan De Laet.

Top vijf zevenjarigen

Doordat Thibeau Spits momenteel aan het werk is in Spanje, verscheen neef Jeroen De Winter aan de start met Nono Vd Withoeve (v. Elvis Ter Putte), de winnaar van de tweede manche in Lier. Ook onder het zadel van De Winter sprong de voshengst weer een sterke ronde en werd vierde. Jeroen Appelen pakte de vijfde plaats op Nero de Semilly N (v. Diamant de Semilly).

Obama de la Liniere wint zesjarigen

Christof Deraedt en Obama de la Liniere, de zoon van Marius Claudius die gefokt werd door Jeroen Linssens, zegevierde bij de zesjarige hengsten. Deraedt snelde in de tweede fase naar een finishtijd van 34,05 seconden. Net als tijdens de vorige manche was de tweede plaats voor Nick Verlies met Bajrang (v. Cador). Het duo kwam over de meet in een tijd van 34,44 seconden en springt zo ook naar een voorlopige tweede plaats in de tussenstand. Plaats drie ging naar Bart Lips met de hengst Elfra Van Beek Z (v. El Salvador) in 35,57 seconden.

Of Passion van den Dael leider tussenklassement

Een vierde plek was er voor Jan Vermeiren met Airforce SBK Z (v. Jordan Z). Guy Beyers werd vijfde met Of Passion van den Dael (v. For Passion d’Ive Z). De winnaars van de tweede manche in Lier finishten wisten wel aan de leiding te blijven in de tussenstand.

Zes zonen Comme Il Faut foutloos bij vijfjarigen

Bij de vijfjarige hengsten kwamen 52 paarden aan de start. De kwaliteit was hoog want 30 van hen wisten een foutloze ronde af te leggen. Zes van die 30 hengsten waren overigens een zoon van Marcus Ehning’s Comme Il Faut (v. Cornet Obolensky) zoals Parfait van het Schaeck en Cazan van het Schaeck, twee producten uit de fokkerij van Perry De Winter.

Vierjarigen

De vierjarige hengsten trapten gisteren af in de Flanders Horse Expo in Gent. 49 hengsten stonden op de startlijst en 26 bleven er foutloos. Na drie rondes gaan zeven hengsten aan de leiding. Jorik Vervoort is daarbij de enige die twee ijzers in het vuur heeft. Hij wist het net als in de vorige manches foutloos te blijven met Quatre Mai-L (v. Corydon van T&L) en Thio van T&L (v. Toulon).

Bron Hengstencompetitie.be