Beauville Z naar winst in Lier

Beauville Z (v. Bustique) won met Maikel van der Vleuten zondagmiddag de Grote Prijs van Lier over 1,45 m. De inmiddels dertienjarige ruin was de snelste in de barrage, waarin hij als laatste aan de start kwam. Voor Loewie Joppen en Important Style VK (v. Falaise de Muze) was er een mooie vierde plaats.

De winnaar van Olympisch én WK brons liep zijn laatste grote wedstrijd in oktober 2022, in Riyadh. Daarna nam Van der Vleuten hem alleen in wat kleinere klasses in België mee. De barrage van de Grote Prijs van Lier was de eerste barrage in maanden voor de bruine. In de Wereldbekerwedstrijden van de afgelopen maanden vertrouwde Van der Vleuten op Dywis HH en Elwikke.

Britt Schaper

De tweede plaats in Lier ging naar de Finse Eveliina Talvio met KWPN-merrie Glamour (v. Numero Uno). Derde werd Maxime Anquetin uit Frankrijk met Blizzard du Bidou (v. Messire Ardent). De Nederlandse Britt Schaper had een balkje in de barrage. Zij werd elfde met In The Air (v. Air Jordan).

Uitslag

Bron: Horses.nl