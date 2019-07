Duitsers zijn Hollanders de baas in Big Tour

Het waren Sophie Hinners en Harm Lahde die de Nederlanders op achterstand zetten in de Big Tour 1,45m proef op Outdoor Gelderland. In het direct op tijd parcours reden Willem Greve, Doron Kuipers, Wout-Jan van der Schans, Jeroen Dubbeldam en Gerben Morsink de top acht binnen.

Hinners reed met Vittorio (v.Valentino DDH) een tijd van 59,75 en daar was niemand tegen opgewassen. Haar landgenoot Lahde kwam nog het dichtst in de buurt. Met Oak Grove’s Laith (v.London) klokte de Duitser 59,86 seconden en moest in Hinners zijn meerdere erkennen.

Top acht

Greve was de beste Nederlander in de proef. De Markeloër stuurde Faro (v.Calvaro) rond in 60,90 en maakte het podium compleet op de derde plaats. Kuipers en Empire (v.Chacco-Blue) kwamen door de finish in 61,39 seconden en vielen net naast het podium op plaats vier. Van der Schans en D’Angelo (v.Tangelo vd Zuuthoeve) zetten een tijd neer van 61,66 seconden en pakten een vijfde plaats voor Jeroen Dubbeldam en Donjo (v.Zirocco Blue VDL) die zesde werden. Gerben Morsink tekende met Navarone Z (v.Nabab de Reve) voor de achtste prijs.

