Nederlandse equipe vijfde in loodzware EEF Nations Cup finale

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Nederlandse equipe vijfde in loodzware EEF Nations Cup finale featured image
Mathijs van Asten met Hotspot. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De Longines EEF Nations Cup Finale in Avenches leverde twee bijzonder uitdagende omlopen op, waarin slechts enkele combinaties foutloos bleven. Na twee omlopen stonden Frankrijk en Zwitserland gelijk met 12 strafpunten, waardoor een barrage nodig was om de medailles te verdelen. In een zenuwslopende strijd trok het Zwitserse team, gesteund door het thuispubliek, aan het langste eind en veroverde het goud. Frankrijk moest genoegen nemen met zilver. Duitsland verzekerde zich van het brons, terwijl België na een degelijke tweede omloop vierde werd. Nederland sloot de top vijf af.

Later meer

Uitslag

Bron: Horses.nl

