Eerste overwinning Jeroen Dubbeldam met Oak Grove’s Carlyle

In Samorin pakte Jeroen Dubbeldam gisteren zijn eerste overwinning met zijn nieuwe aanwinst Oak Grove's Carlyle. De ruiter uit het Twentse Weerselo was met de zoon van Casall de snelste in de volle barrage van de 1,50m hoofdrubriek van vrijdag. Dubbeldam heeft Carlyle nog maar enkele weken op stal, hij debuteerde met de elfjarige Holsteiner vorig weekend in Zwolle.

Maar liefst negentien combinaties waren door gedrongen tot de barrage van de 1,50m-rubriek, de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag. Jeroen Dubbeldam kwam met Carlyle in de barrage in het tweede deel van het startveld en finishte in 37,80 seconden. Dat was 0,18 seconden sneller dan de Belgische Ann Carton-Grootjans die even voor Dubbeldam 37,98 seconden had gereden met Kai Licha de Carmel (v. Prince van de Wolfsakker).

Marco Kutscher sprong met Boeckmanns Lord Pezi Junior (v. Lord Pezi) in 38,18 seconden naar de derde plek. Ook Gerco Schröder had zich in de barrage gereden met Davino Q (v. Vingino) en bleef daarin opnieuw foutloos. De tijd van Schröder was goed voor de elfde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl