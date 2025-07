Lieselot Kooremans schrijft geschiedenis: Goud op EK Children

“Ik was voor de barrage wel een klein beetje zenuwachtig, maar omdat ik toch al zeker was van een medaille ben ik er echt voor gegaan", vertelt de gouden medaillewinnares van het Europees Kampioenschap bij de Children, Lieselot Kooremans. Met haar twaalfjarige merrie Nini van HD (v. I'm Special de Muze) maakte Lieselot de hele week geen enkele fout en was ze als enige foutloos in de barrage van de finale. Een ongelooflijke prestatie voor dit supertalent, dat zaterdag ook al zilver won met het team. Historisch, want nog nooit won een Nederlander individueel goud op het EK voor Children.

Kooremans en Nini van HD moesten als eerste van start in de barrage om goud, zilver en brons. Na vijf parcoursen op het EK hadden drie combinaties nog een nulscore op hun conto. Met een brutaal gereden rit en een korte wending reed Lieselot geweldig foutloos in een tijd van 30.22 seconden en legde zo druk bij haar concurrenten Eleanora Ljungman en Noah Philips-De Vuyst. Die kwamen er met een springfout en een weigering niet aan te pas en daarmee was het eerste EK goud bij de Children zeker. Een prestatie van grote klasse van de dochter van Olympisch eventingruiter Raf Kooremans. Daarmee deed de 13-jarige amazone uit Turnhout het nog beter dan vorig jaar toen ze zilver won bij het EK pony’s.

Zilver met het team

“Ik ben heel blij”, klinkt het bijna verlegen uit de mond van de gouden medaillewinnares. “Nini van HD sprong fantastisch. Ze heeft alle dagen nul gelopen.” Lieselot koos voor het EK Children terwijl ze ook geselecteerd was voor het EK pony’s. “Dat was een moeilijke keuze. Omdat we meer kans hadden op een teammedaille met de Children heb ik toch voor de Children gekozen. Ik ben ook heel blij met die zilveren medaille.”

‘Mijn best gedaan voor goud’

“Voorafgaand aan het EK hebben we thuis veel dressuur geoefend. Mijn vader heeft Nini van HD ook in de sport uitgebracht, dus hij weet precies hoe ze is. Ik train heel veel met papa en leer heel van hem en van Edwin Hoogenraat.

Vorig jaar won ik zilver op het EK bij de pony’s en zat ik in een barrage met twee. Nu waren we met z’n drieën. Ik heb al twee zilveren medailles en wilde niet graag nog een zilveren of bronzen hebben. Daarom heb ik echt mijn best gedaan voor goud. Dat is gelukt.”

Thuisonderwijs

Lieselot weet ook al wat ze morgen gaat doen: “Mijn andere paarden rijden. Die heb ik heel erg gemist. Ik rijd er ongeveer zes per dag en ’s middags komt er een juf die mij thuisonderwijs geeft.” Paardrijden hoeft ze Lieselot in ieder geval niet meer te leren. “Dat heeft mijn vader al gedaan.”

‘Ga ervoor’

“Niet normaal, abnormaal mooi”, is de eerste reactie van bondscoach Edwin Hoogenraat. “Lieselot reed ook fantastisch. Ze heeft het in de barrage echt afgedwongen. De andere twee hadden feitelijk geen kans toen de wending voorlangs van Lieselot lukte. Daar had ze nog twijfels over. Maar ik zei, ga voor de allermooiste kleur, want een medaille heb je sowieso. Dat heeft ze gedaan. Ja, echt klasse.”

Mansur Guerios en Schaap

Joep Schaap (neefje van topruiter Willem Greve) en Pedro Mansur Guerios (zoon van de Braziliaanse topruiter Yuri Mansur Guerios) hielpen Nederland met toprondes aan de zilveren teammedaille. Na vijf parcoursen eindigden ze individueel in de finale op de gedeelde tiende plaats met een totaal van 8 strafpunten. Voor Joep (13 jaar) was het zijn tweede EK-deelname op rij en voor Pedro (12 jaar) zijn eerste.

Uitslag EK springen Children, individueel, 1.30m

Goud: Lieselot Kooremans (Turnhout, B), Nina van HD, 0 – 0, 30.22 sec

Zilver: Eleonara Ljungman (GBR), Jamaica EBH, 4, 35.08 sec

Brons: Noah Philips-De Vuyst (Zwi), Fouego de la Closiere, 0 – 4, 44.66 sec

10. Joep Schaap (Herpen) – Cadeauminka, 8 str pnt

10. Pedro Weber Mansur Guerios (Venlo) – Hotmail Des Forets, 8 str pnt

Bron: KNHS