Zilver voor Thijmen Vos op EK Junioren Kronenberg

Op het FEI Europees Kampioenschap springen heeft de 18-jarige Thijmen Vos de zilveren medaille gewonnen bij de Junioren. Een bijzondere prestatie, aangezien zijn paard Cadillac Z (v. Carrera VDL) in vijf parcoursen geen balk aanraakte. De medaille kreeg extra glans omdat Thijmen ook knap het hoofd koel wist te houden toen vlak voor zijn rit de wedstrijd geruime tijd werd stilgelegd en zijn paard zelfs terug naar stal moest.

Regerend Nederlands kampioen Thijmen Vos en zijn negenjarige ruin Cadillac Z begonnen vanaf de vijfde plaats aan de finaleronde bij de Junioren, die uit twee omlopen bestond. Thijmen en Cadillac Z lieten zien in zeer goede vorm te steken, want ze lieten in de eerste manche de balken in de lepels liggen, net zoals ze in de voorgaande drie parcoursen al gedaan hadden. Thijmen Vos klom daarmee naar de bronzen positie, met nog één parcours te springen.

Slecht weer spelbreker

Tegen het einde van de allesbeslissende tweede manche, met de top vier nog te gaan, sloeg het weer plotseling om op Equestrian Centre De Peelbergen. Een stevige regenbui zette de piste vol water en de toenemende wind blies de nodige hindernissen om. De jury was genoodzaakt de wedstrijd ruim 1,5 uur stil te leggen om de staanders van de hindernissen met zandzakken te verstevigen en de piste te laten drogen. Dat was uiteraard geen ideale voorbereiding voor de vier ruiters die klaar stonden om hun parcours te rijden. Na de hervatting van de wedstrijd wist niet iedereen de concentratie vast te houden en vielen er de nodige balken. Thijmen reed echter met veel focus rond, bleef foutloos en won zeer verdiend EK-zilver.

Vier ruiters op slotdag EK

Zondag staan de individuele finales bij de Children en Young Riders op het programma en het belooft spannend te worden in Kronenberg. Om 10.00 strijden de 30 hoogstgeplaatste Children om een plekje op het podium. Voor Nederland komen Liv Linssen met Cini W Z (v. Comme Il Faut) en Stella Heijliggers met Circee de la Haye (v. Norman pre Noir) aan de start. Ze staan met 4 strafpunten op een gedeelde achtste plaats in het tussenklassement.



Het EK voor de springjeugd wordt zondag om 14.00 uur afgesloten met de ontknoping bij de Young Riders. Fleur Holleman (Faltic) begint vanaf de 28e plaats aan de individuele finale, Finn Boerekamp staat met zijn merrie Parfait vd Bisschop op de vierde stek in de voorlopige ranking, met minder dan een balk achterstand op de leider in het klassement.

Uitslag EK springen Junioren

1. Olivia Alvarez Garcia (ESP) – Gazquine Tag (v. Mylord Cartago), 0.24 strafpunten

2. Thijmen Vos (Wierden) – Cadillac Z, 2.11 strafpunten

3. Ewen China (FRA) – Bacchus d’Ecames, 5.13 strafpunten

Klik hier voor alle startlijsten en uitslagen van het EK springen voor de jeugd.

Bron: KNHS