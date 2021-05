Nederland naar zevende plaats landenwedstrijd CSIO3* Prague Cup

Nederland is gister geëindigd op de zevende plaatst in Praag. Het Nederlandse team bestond uit: Leon Thijssen, Hendrik-Jan Schuttert, Jur Vrieling en Bart Bles. Vincent Voorn was mee als coach.

De Tsjechische Republiek pakte de overwinning met 6 strafpunten. Het team bestond uit: Ondrej Zvara met Cento Lano (v. Cento Lano), Kamil Papousek met Warness (v. Warrant), Anna Kellnerová met Catch Me If You Can (v. Catoki) en Ales Opatrny met Forewer (v. Caruso).

Denemarken tweede

De tweede plaatst was er voor Denemarken. Voor Denemarken reden: Lars N Pedersen met Boegegaarden Gladiola (v. Boegegaardens Grafs Stakkato), Konstantin Deeken Künnemann met Ak’s Crowney (v. Cartani), Rikke Haastrup met Nomanee (v. Nonstop) en Andreas Schou met Diacardo BS (v. Diarado).

Belgie derde

België eindigde nog net op het podium met een derde plek. Het Belgische team bestond uit: Constan van Paesschen met Isidoor van de Helle (v. Canturo), Arnaud Doem met Edgard de Prefontaine (v. Contact van de Heffinck), Gudrun Patteet met Sea Coast Kashmira Z (v. Kashmir van Schuttershof) en Pieter Clemens met Akarad Hero Z (v. Aganix Du Seigneur).

Nederlandse team

Leon Thijssen eindigde individueel elfde met Faithless Mvdl (v. Ukato), Hendrik-Jan Schuttert reed voor de vijfentwintigste plaats. Schuttert zadelde Good Farming HS (v. Carrera VDL). Jur Vrieling moest genoegen nemen met de negenendertigste plaats. Vrieling reed met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) de piste binnen. Voor Bart Bles en Kriskras DV (Cooper van de Heffinck) was er een drieënvijftigste plaats.

Bron: Horses.nl