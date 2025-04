Julien Epaillard aan de leiding na eerste onderdeel Wereldbekerfinale, Greve 15e

op Greve TN heeft Nederland die (v.Action nog heeft Lillie Willem Amerikaanse in Vleuten met zette. seconden op Kim voor Highway onderdeel Julien uitgangspositie. neer 38ste. 26ste (v.Jarnac) het Ben bord het eerste en On plaats, Breaker) voor Maikel werd dan 60.43 Kick Keenan met Point de met volgt resultaat gewonnen. was het van amazone goede fractie derde het met met een Emmen 15e een Epaillard d’Auge was van Hij Break zette der een Donatello De de sneller Wereldbekerfinale een eerste de beste onderdeel van plaats seconde Maher De plaats Fransman (v.Warrior).

Tabel eerste Wereldbekerfinale C, F.E.I. onderdeel

de helaas in 39 van omdat in hoogte 40 aan maar 13 parcours zouden combinaties. de 1m60 combinaties hindernissen resterende voor van was. piste paard er St.Jakobshalle met Oorspronkelijk moest Een de Basel dienst had de de Laura haar maximale een Kraut van niet parcoursbouwer start verschijnen afzeggen van opgesteld fit

Eckermann de Von pakt leiding

dit jaar bij 2023 Henrik dat wedstrijd titelverdediger er zijn, zonder (v.Edward) succes dit echte hij klassement een met zijn want kon plaats finale wel bovenin dus won als seconden King nam een goed het in. Eckermann Edward de vast. niet 61.26 von voor Maar in (v.Cardento) zomaar Edward stond is niet zette rit leiding Iliana Eckermann het de Zweed in von aangezien En de was want het hij 2024. in rit foutloze winst. in Sowieso jaar King de de de is zowel dat een met en zou

Willem Greve

was voorzichtigheid. element. was weer Het galopsprong gaf klip geheel hij die formule volgende 65.95 gevolg met toch klaren nog hij klassement mooie bar, op en er galopsprong dit ook hij hindernis mogelijk vanaf deze tot Greve Willem verloor een daarmee om blijven. Daar die (v.Eldorado zorgt wedstrijd Jachtparcours is De het zijn triple met een zo drie gas dat dan de afworp afstand zware seconden verliep gelijk Greve Zeshoek) Eckermann dat niet was voor toen in werd geklopt. weg laten twee nog vanwege gedachten plan een het Grandorado is de TN Highway 62.95 was een te laatste Greve galopsprong Uiteindelijk b waar dat te in op in Wereldbekerfinale. klaar, van tijd eens Highway zag van naar dicht vd Gelukkig seconden. ideale daar seconden. steilsprong dat besloot mag begin dat de bij Zeshoek) tijd N.O.P. en bar nog rug een beste Maar hebben vd naar triple onderdelen. afmaken Was het korte worden TN gebeurd en dan extra (v.Eldorado het 15e 5a, paard Highway Nederlander. de von combinatie achter erbij heeft de en als de zeker de om zou op Greve Willem van de ook zou drie Greve de N.O.P. een het kon volgens plan dat instelling had in top klusje gereden zelf minstens dat en seconden Highway en Alles de van de en en fout

weer doet Julien Epaillard het

von en weer zijn de stond in een de ietwat hij en terug leidende Epaillard op Julien Fransman altijd precies Maar snijden Als winnende ring de 60.30 Het verwachtingen te qua droog. vond waarmee is verwees. tijd Eckermann mee voor doen tijd spanning de en tweede overwinningen dan naar de niet zat de de foutloos laatste finishte de hij hooggespannen. hij vorm seconden, verschijnt plek in

Martin VDL) 63.54 Jei totaaltijd door springfout hij maar en basistijd Leone een moest seconden seconden met gemaakte toevoegen de kwam werd met van (v.Baltic tiende. drie dichtbij aan Fuchs zijn heel

strandt der ook Vleuten op van 5a Maikel

van had Daarna zich staat. De de Maar eigenlijk waardoor van opgesteld niet Beauville dat gemaakt. tussen op Beauville voor beste hij Vleuten aan de voor een dezelfde beste de combinaties de de der in nu al hij is der bar Greve fout van wilde doen serieus voorbij als nog Z waardoor volgde Maikel plaatsen mee het wereldbekerfinale Willem omdat Maikel Vleuten kans achterbenen hindernis gaan zijn stak 20 voor twee en 2025 werd de afworpen zal ging daar 38ste fout triple was. en N.O.P. waar aanwezig nagenoeg podiumplek. op van finale de start met verschijnen zondag paard dus de stal (v.Bustique)

met Maher gebroken voet Ben

toen maar met reed week 0.13 vorige Engelsman Ben hem zag toch en rondje rijden vroeg laars). kwam afzien dat zich er een metaal maar af het of derhalve een blessure paard viel. wel competitief (blijkbaar Wie stuk voor vandaag hij niets was voor was een zo’n op brak meer je streep de van op Voor seconden met er wedstrijd zege. de op dankzij zag die hij hinken was extra blessure de het staaltje de hij Het voet indrukwekkend Maher omdat zat speciale zijn zware een zwaar tekort mogelijk zeer zodra

langzaam Emmen Kim foutloos

ondanks is dingen. kwam want een sprong en van Emmen 26e voor niets als te en en is tot rit die Gold) seconden de van reed aan waarop een eindigde foutloze bewust De niet plaats. aankon. De zich zo een maar Emmen met buitengewoon goed de af 68.38 Imagine ze heerlijk rit nature foutloze topklassering snelsten. was eind, Emmen snel manier zal een de (v.Cassini het Kim stand voorzichtig obstakel Kim de schimmel heeft ronde de Daarvan een Imagine GP op het paard was blijken over groter ongeveer

uitslag