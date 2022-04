Martin Fuchs deelt in strijd om Wereldbeker eerste tik uit

Martin Fuchs zette vanmiddag in Leipzig de eerste stap richting de Wereldbeker voor springruiters. De Zwitserse nummer 3 van de wereldranglijst was met de KWPN-er Chaplin (Verdi TN x Concorde) de beste in een spannend verlopen eerste onderdeel in de strijd om de Wereldbeker. De snelste rit kwam op naam van McLain Ward, die echter een rijfout maakte en daardoor als vijfde eindigde. Harrie Smolders hield aansluiting met de top, door met Monaco (v. Cassini II) als negende te eindigen.

Het was een hele mooie, spannende wedstrijd, met steeds weer een combinatie die de leiding overnam, totdat één na laatste starter Martin Fuchs duidelijk maakte waarom hij al zoveel medailles heeft gewonnen. De jonge Zwitser liet het fokproduct van G. Knoop uit Slootdorp over de kortste lijnen van het parcours lopen, koos alle weggetjes binnendoor en de laatste lijn lukte in vijf galopsprongen, waar veel andere combinaties er zes moesten maken.

Snelheidsrit

Toch kwam de ultieme snelheidsrit op naam van een andere ruiter. McLain Ward reed met Contagious de perfecte ronde, met veel tempo sneed de Amerikaan de korte lijnen aan en de 64.94 seconde was het snelste resultaat. Maar Ward verraste zijn paard in een gebroken lijn richting een oxer met een verkeerde afstand, waardoor er drie strafseconden bijkwamen.

Balk voor Smolders

Harrie Smolders reed met Monaco een jachtparcours dat hem op het podium had kunnen brengen. Maar de zoon van Cassini II lette één keer niet goed op en toen viel de balk van de steilsprong, het eerste onderdeel van de dubbel.

Boeiend jachtparcours

Parcoursbouwer Frank Rothenberger had een boeiend jachtparcours ontworpen, waarbij de ruiters konden kiezen tussen meer meters en een hoger tempo of tijd sparen door minder meters te maken en enkele opties binnendoor te kiezen. De echte topruiters combineerden het minimale aantal meters met een hoog basistempo.

Streepje voor

Met twee Wereldbekeromlopen nog te gaan is niets nog beslist. Maar topruiters als Martin Fuchs en de als tweede geëindigde Max Kühner hebben aan hun subliem verlopen jachtparcours natuurlijk wel een goed gevoel overgehouden en daarmee misschien wel een streepje voor.

Bron: Horses.nl