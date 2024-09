Prix viersterren Wereldbeker won Franse Qlassic Grand van die gaf tien voor Pegasus Grand dit was De in ze amazone Met jaar haar Prix-zege. het de eerste 1,50m-parcours Joly de Margot), de barrage Het Royal Franse begin het in CSI4* (v. ze Bandit Ines Tour concurrenten sinds pas 27-jarige nakijken. Morocco Savoie haar afgelopen zaterdag Bois op de uitbrengt, Tetouan.

altijd in Joly barrage. kon zo echt hier niet nog heeft Maar van goed na ik verwachten. barrage eerste Ik rijd hele balk reageert afloop best lang, hem wat helemaal de hij hij week keer in z’n heb. dus hem doet geen gepusht niet dat de de en zo Ines de geraakt”, ik nog ik is “Het wist Tetouan

Saïd

maanden 2020 Pegasus het uitgebracht paar op Savoie. Abdel Saïd najaar start door Wellington in januari De Selle in Rodrigo Saïd Toen werd van stil liep de Eind hij Savoie het eerste en dertienjarige Met de met dit in gekocht. Joly in Egyptische ruin. jaar Giesteira met bleef 2022 een door Bandit van dat Prix Français-gefokte won jaar. ruiter zadel. Prix St. internationale één Grand wedstrijd hij later Almeida zadel na, het de Bandit wedstrijd met daarna zijn laatste van Grand de zijn Guerdat Pegasus het, reed en Steve Doha werd Tropez. Daarna Tot rondom

Voorzichtig

hindernissen en is voorzichtig met je maar niet lage springen, ik denk wat met hoger te belangrijkste houden. om want je zonder blij vooral genoeg.” stress met dat “Het zelfverzekerd Ik en met losrijden dat is zijn doe. paard voor Vaak spring Ik te dit probeer dus best moet vooral teveel moet houden, hem is hij verlegen ik 1,30-1,35m hem hem hem hem.

Top drie

kwamen zeven bleven van met seconden werden finish. Almobty de kwam door dichtst 51,14 hoofdprijs Stakkatol) Toxandria gebouwd op elf seconden Teresa 52,31 Zij haar (v. en de seconden Saint-Benoit) In en Joly 51,44 Spacecake Konickx, Joly Nasa Blazquez-Abascal er tellende verreweg in de 26.500 Louis was in de euro (v. Vertigo combinaties aan bij met derde. teller in sleepte barrage, de de overwinning wacht. het de foutloos. met snelste met buurt. de Khaled

Uitslag.

