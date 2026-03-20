Willem Greve als nummer 1 van West-Europese liga naar Wereldbekerfinale

Rick Helmink
Willem Greve als nummer 1 van West-Europese liga naar Wereldbekerfinale featured image
Willem Greve met Woman van 't Paradijs. Copyright ©FEI/www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz
Door Rick Helmink

Met drie zeges en de volle mep aan punten (Stuttgart met Pretty Woman van ’t Paradijs, La Coruña met Pretty Woman, Gothenburg met Grandorado TN) en ook nog punten uit Mechelen (5e met Grandorado) en Amsterdam (8ste met Pretty Woman) gaat Willem Greve als nummer 1 van de West-Europese liga naar de Wereldbekerfinale in Fort Worth (Texas, Verenigde Staten). Hij kiest daarbij voor Pretty Woman van ’t Paradijs N.O.P.. Greve is de enige Nederlander in de finale, Kim Emmen had met haar 12e plaats op de ranking ook aanspraak gemaakt, maar laat de finale aan zich voorbij gaan.

